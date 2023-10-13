Мурино: культурный пригород и окно возможностей

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
Город Мурино тоже был возведен почти с нуля на месте дремучих лесов в Ленинградской области. В этом выпуске проекта «Жизнь с нуля» мы расскажем, почему молодые специалисты переезжают в Мурино — самый густонаселенный город в регионе.
Близко, доступно и удобно
Мурино находится в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, является его городом-спутником. Это, а также постройка развитой инфраструктуры и диверсификация потоков общественного транспорта сделали Мурино привлекательным для всех желающих жить и работать в северной столице. С 5 000 жителей в 2003 году город вырос до более, чем сотни тысяч обитателей в 2023 году.
Людей привлекает не только расположение. Северная часть Ленинградской области — места довольно живописные. Тут множество нетронутых лесов, речек, оврагов и прудов — поездка на природу не будет долгой, но точно очень увлекательной и запоминающейся.
От дворян к круассанам
Статус города Мурино получил только в 2019 году, однако люди здесь живут испокон веков. При колонизации этих земель Петром I, район с центром в одноименной деревне выдавался в качестве поместья родовитым дворянам-сподвижникам царя. Среди известных владельцев были Шафировы, Воронцовы, Брюсы.
Поселение постепенно расширялось, строились храмы, библиотеки и школы. Но настоящий бум наступил только в 21 веке — территория стала активно застраиваться новейшими жилыми комплексами со всевозможными удобствами рядом с домом. Теперь, чтобы купить свежий круассан или поменять колесо не нужно ехать в Петербург — пекарни и автосервисы имеются в шаговой доступности.
Как добраться до Мурино
Основной канал связи с Санкт-Петербургом — это линия метро, которую довели до здешних мест совсем недавно. Альтернативой является железнодорожная ветка, ведущая прямо на Ладожский вокзал. Благодаря современным транспортным развязкам, доступно автобусное и авто сообщение.
Сколько стоит жить в Мурино?
Положение пригорода выгодно отличает Мурино от Северной столицы в плане цен на жильё и услуги. Особенно если учесть, что на работу почти все население ездит именно в большой город. Далее рассмотрим основные статьи расходов.
Аренда и покупка жилья в Мурино
Цены на квартиры в новых жилых комплексах в Мурино ниже, чем в Питере. В среднем цены на однокомнатную квартиру составляют от 5 до 6 млн рублей. Аренда обойдется примерно 25 тысяч рублей в месяц.
Коммунальные услуги
Тарифы в Мурино ничем не отличаются от средних по стране. За однокомнатную квартиру оплата составит от 3000 до 5000 рублей в месяц. У некоторых жилых комплексов есть свои котельные, что существенно удлиняет отопительный сезон.
Транспорт
В городе и в Санкт-Петербург ходят автобусы, метро и электрички по разным маршрутам, цены на проезд обычно в пределах 40-60 рублей. Поездка из центра города в северный район Петербурга обойдется примерно в 400–500 рублей.
Зачем переезжать в Мурино
Причин переехать жить в город-спутник Северной Венеции может быть масса. Основная из них — доступное жильё, которое можно приобрести в собственность, а не оставаться вечным арендатором.
В Мурино также понравится тем, кто хочет жить в доме новой постройки с благоустроенными дворами, парками, инфраструктурой у дома и при этом не сильно отдаляться от достопримечательностей, музеев и культурных объектов.
Аналоги Мурино в России
Города-спутники — это нормальное явление при скачкообразном росте населения в крупных центрах. В России сегодня 16 городов-миллионников, каждый из которых имеет такие пригороды. Например, Балашиха и Москва, Аксай и Ростов-на-Дону, Бор и Нижний Новгород.
Аналоги Мурино за рубежом
Система, где население живет в пригородах, а работать ездит в центр города, популярна во всем мире. На карте такая агломерация обычно носит название, к примеру, «Большой Лондон» куда, помимо самой столицы Великобритании, входят Гринвич, Бексли, Кройдон и другие пригороды.
Приезжайте в Мурино!
Если вы хотите жить в современных условиях с одинаково хорошей доступностью большого города и природы одновременно — вам определенно стоит подумать о Мурино!