Как одной голове десятки рук помогают: передовая детская нейрохирургия в Башкирии

«У нас была задержка развития», — рассказывает историю Марка его мама Рита. Марк очень хочет участвовать в беседе, и она отвлекается, чтобы помочь сыну занять наблюдательную позицию поудобнее. «Марк стал намного активнее! — радуется мама, — У нас аномалия Киари, когда миндалины мозжечка опускаются вниз и передавливают спинной мозг. Нейронные связи нарушаются и идёт задержка в развитии. В июне мы делали МРТ, тогда сказали, что надо оперировать. И вот уже сделали операцию, всё успешно! Уже через несколько дней он начал ползать на четвереньках, а до этого мог только на животе. Начали садиться». Поверить в то, что этот активный и любознательный малыш, на которого то и дело в разговоре отвлекается мама, еще недавно не мог ползать и стоять, уже очень сложно: Марк активно исследует мир и интересуется всем, что происходит вокруг.