Жителям Тобольского района поставляли непригодную для питья воду

В Тобольском районном суде рассматривалось гражданское дело, связанное с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Истцом выступал и. о. прокурора Тобольского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц, а ответчиком — администрация Тобольского муниципального района.