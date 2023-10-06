Жителям Тобольского района поставляли непригодную для питья воду

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В Тобольском районном суде рассматривалось гражданское дело, связанное с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Истцом выступал и. о. прокурора Тобольского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц, а ответчиком — администрация Тобольского муниципального района.
Проверка, проведенная прокуратурой, выявила нарушения законодательства в сфере водоснабжения и обеспечения жителей деревни Нижние Аремзяны питьевой водой. Экспертные заключения показали, что пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН по содержанию железа.
В ходе судебного заседания было установлено, что администрация Тобольского муниципального района не соблюдает санитарные нормы и правила. Вода, которая поставляется жителям деревни Нижние Аремзяны, не соответствует действующему законодательству.
«Решением суда администрация Тобольского муниципального района обязана организовать снабжение населения д. Нижние Аремзяны Тобольского района Тюменской области питьевой водой надлежащего качества в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, соответствующей требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ до 31 декабря 2025 года», — сообщили «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области будут судить 49-летнего управляющего базой отдыха, он допустил утечку хлора из-за чего пострадали 4 детей.