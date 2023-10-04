Сделать воду чистой с помощью ваты: ставропольский ученый изобрел девайс для фильтра

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:59
Об авторе
Алексей Речицкий является аспирантом кафедры анатомии и гистологии медико-биологического факультета Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).
В 2019 году, будучи еще студентом СКФУ, Алексей стал победителем молодежного научно-инновационного конкурса «УМНИК» со своим первым изобретением для очистки жидкости. Устройство стерилизовало воду электрическими зарядами, оно послужило прототипом для текущей модели изобретения молодого ученого, за которую он получил грант, позволивший развивать этот проект.
Проблема налицо
Для многих государств до сих пор чистая вода является роскошью и необходимостью для здоровой и качественной жизни. Пресная вода составляет всего 3% от общего количества воды на нашей планете.
Согласно статистике, 2 млрд. человек используют воду в загрязненном виде, а в год от холеры, дизентерии и других заболеваний и инфекций погибает 500 тыс. человек. Разработка Алексея способна решить глобальную проблему максимально доступным и экологичным образом.
О разработке
«Данное устройство может легко, дешево и доступно сделать грязную воду пригодной для питья», — говорит разработчик. Прибор Алексея представляет собой портативный девайс для фильтрации и стерилизации воды с помощью сразу двух способов воздействия на жидкость: ультрафиолета и хлопкового фильтра — такое решение значительно повышает эффективность обработки воды.
Представленный девайс может использоваться как индивидуально, так и в группах, для которых прибор устанавливается стационарно.
Как говорит сам автор разработки, уникальность устройства состоит в том, что для смены фильтрующего элемента не нужно обращаться к производителю, так как он сделан из обычного хлопка: любой человек может просто купить в аптеке вату, вставить ее в устройство и получить заряженную кассету, пригодную для дальнейшего использования. Важным моментом здесь является то, что хлопок — природный разлагающийся материал, а значит, его утилизация не навредит окружающей среде.
Принцип работы прибора
«Вода проходит через устройство со скоростью 0,5 литров в минуту: сначала она поступает в фильтрующую часть, где очищается от взвесей, песка, ила и пр., затем вода поступает в камеру с ультрафиолетовым обеззараживанием, и далее через насос она выходит из устройства в емкость (бутылку, стаканчик)», — рассказывает автор изобретения.
Поддержка
Молодые ученые с интересными идеями и полезными разработками всегда будут замечены и поддержаны. По словам научного руководителя Алексея, доктора биологических наук, заведующей кафедрой анатомии и гистологии медико-биологического факультета СКФУ Тамары Джандаровой, в Северо-Кавказском федеральном университете есть различные повышенные стипендии (в том числе стипендия ректора СКФУ), которые мотивируют студентов заниматься наукой. Также университет предоставляет возможность молодым ученым работать и практиковаться в лаборатории, что позволяет студентам развивать свои навыки, проявлять «творческие и инициативные качества».
В современной России перед исследователями открыты все двери. «Правительство нашей страны выделяет достаточное количество средств для поддержки молодых ученых и их стартапов», — подтверждает Алексей Речицкий. Для России сегодня отечественные технологии и собственные разработки играют одну из самых главных ролей, поэтому наше правительство заинтересовано в качественной реализации всех проектов.
Взгляд в будущее
Алексею интересно заниматься наукой, сочетать биологию с физико-техническими изобретениями, и он планирует продолжать это дело, исследовать что-то новое и создавать полезные девайсы для улучшения качества жизни не только россиян, но и людей за пределами нашей родины.