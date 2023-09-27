Ялуторовский «Хогвартс» вошел в сборник лучших библиотечных практик России

«Дети, не посещавшие библиотеку ранее, стали ее постоянными читателями. Секрет успешности в том, что подключились и родители. Кроме того, приобретенный опыт дал отличный старт нашей команде для дальнейшей работы. Так, в 2023 году мы стали победителями конкурса Президентский Фонда культурных инициатив с новым проектом „Вслед за Каравеллой"», — поделилась руководитель проекта Светлана Баргадаева.