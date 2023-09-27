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Posted 27 сентября, 12:11

Published 27 сентября, 12:11

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Ялуторовский «Хогвартс» вошел в сборник лучших библиотечных практик России

Ялуторовский «Хогвартс» вошел в сборник лучших библиотечных практик России

27 сентября 2023, 12:11
Фото: Midjourney
Проект «Школа чародейства и волшебства „Хогвартс“», внедренный в работу библиотек Ялуторовска, вошёл в сборник «Лучшие библиотечные практики России — 2022». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Отбор выдающихся профессиональных практик среди более 200 проектов муниципальных учреждений проводила Секция публичных библиотек Российской ассоциации. Сборник будет издан в 2023 году.

Школа чародейства и волшебства «Хогвартс» открылась в Центральной городской библиотеке Ялуторовска в 2021 году. Курс обучения чародейству состоит из трех семестров: «Школа волшебства», «Турнир трех волшебников» и «Битва за Хогвартс». Сюжет каждого последующего семестра логически продолжает предыдущий. Обучение в Школе чародейства прошли более 1500 юных участников. Реализация неординарного проекта позволила сформировать у ялуторовчан устойчивый интерес к чтению через цикл игровых и театрализованных форматов мероприятий.

Ранее проект «Школа чародейства и волшебства „Хогвартс2“ был представлен на цифровой платформе „Смартека“, которая служит в России площадкой для поиска и обмена практиками, способствующими реализации национальных целей и улучшению качества жизни.

«Дети, не посещавшие библиотеку ранее, стали ее постоянными читателями. Секрет успешности в том, что подключились и родители. Кроме того, приобретенный опыт дал отличный старт нашей команде для дальнейшей работы. Так, в 2023 году мы стали победителями конкурса Президентский Фонда культурных инициатив с новым проектом „Вслед за Каравеллой"», — поделилась руководитель проекта Светлана Баргадаева.

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