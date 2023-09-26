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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Детская неожиданность: малыши тоже производят коммунальные отходы

Детская неожиданность: малыши тоже производят коммунальные отходы

26 сентября 2023, 05:06
Фото: 1MI
Есть расхожее мнение, что дети не производят мусор. Но это далеко не так. С первых дней после рождения ребенка родители меняют подгузники, используют и выкидывают влажные салфетки, баночки от детского питания, сломанные игрушки и одежду, из которой ребенок, будто моментально, вырастает.

Только одних подгузников необходимо не менее 6 штук в день на каждого младенца. Если, например, малышу их покупают с рождения до 2 лет (а это 730 дней), то затрачивают за это время 4 380 штук. Но примечательно, что в России технологий вторичной переработки памперсов нет, а в мире есть лишь подобные эксперименты.

На сегодняшний день проблема подгузников решена только в медицинских учреждениях, домах-интернатах и домах престарелых, так как они входят в состав медицинских отходов. Медотходы, как правило, утилизируют сжиганием. А вот детские подгузники из обычной квартиры попадают в мусорное ведро и срок их полного разложения составляет почти 500 лет.

Кроме памперсов от малышей остаются: баночки, игрушки, силиконовые соски, обертки от продуктов и лакомств, пеленки и многое другое. Все это десятками килограмм выбрасывается в контейнер.

А если посмотреть на детский гардероб? Дети растут быстро, поэтому приходится постоянно менять размер обуви и одежды. Далеко не всегда поношенные вещи пригодны для дальнейшего использования — их тоже отправляют в мусорный бак.

Кстати, в некоторых источниках есть такая статистика — до 70% содержания мусорного ведра семьи, где есть ребенок до года, приходится на отходы, связанные с уходом за малышом.

О детях, как образователях отходов, говорят и региональные нормативные акты. Во всех регионах России на основании контрольных замеров (по четырем временам года) рассчитываются нормативы накопления ТКО. Так, в Тюменской области, по подсчетам специалистов, в дошкольных образовательных учреждениях ежегодно ребенок образует более 31 килограмма отходов в год.

При этом в яслях и деском саду дети находятся неполные сутки, а только пять рабочих дней в неделю. Здесь им не покупают фастфуд и конфеты, количество игрушек часто меньше, чем дома.

Фото: tagilcity.ru

Требование использовать одноразовые и стерильные предметы имеют свои последствия для мусорной корзины. С развитием мусоросортировки и предприятий по переработке отходов доля «детских», попадающих на полигоны, возможно, будет уменьшаться. Это дело ближайших лет. Однако самое надежное решение — придерживаться правила использовать многоразовые предметы обихода, давать вещам вторую жизнь и отдавать предпочтение перерабатываемым упаковкам.

#Общество#Ребенок#Тюменская область#Мусор#Одежда#Отходы#Игрушки#Подгузники#Анастасия Имамахметова
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