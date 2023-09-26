Детская неожиданность: малыши тоже производят коммунальные отходы

Только одних подгузников необходимо не менее 6 штук в день на каждого младенца. Если, например, малышу их покупают с рождения до 2 лет (а это 730 дней), то затрачивают за это время 4 380 штук. Но примечательно, что в России технологий вторичной переработки памперсов нет, а в мире есть лишь подобные эксперименты.