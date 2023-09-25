В Тюмени и Голышманово откроются новые многофункциональные центры для семей

Posted 25 сентября, 09:53
Published 25 сентября, 09:53
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Многофункциональные семейные центры будут созданы в 32 регионах РФ, победивших в конкурсном отборе инновационных социальных проектов, который проводил Минтруда и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В Тюмени под проект выделена площадка социальном центре для несовершеннолетних «Семья», в Голышманово — на базе районного центра соцобслуживания. Все специалисты, которые будут задействованы в проекте пройдут стажировку в других регионах.
«В каждом семейном МФЦ по принципу „одного окна“ будет работать отделение первичного приема, а основное внимание уделят правильной маршрутизации семьи с тем, чтобы получение социальных услуг было понятным и удобным», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, защита материнства и детства, поддержка и укрепление семьи — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области. Кроме федеральных, в регионе действуют собственные меры поддержки, которые помогают обеспечивать в семьях необходимые условия для полноценного воспитания, здорового и развития детей.