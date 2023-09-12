В Тюменской области откроется клуб для семей участников СВО

Известно, что 16 сентября практикующий психолог проведет участникам клуба занятия, направленные на снижение тревожности. Кроме того, на встречи также будет приходить протоиерей Ишимской епархии. Священник поможет укрепить силу духа и разобраться в страхах. А еще жены военнослужащих смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с мобилизацией и участием бойцов в СВО. Узнать подробности о проекте и возможности участия в нем можно по телефону 8 (34551) 6-50-30.