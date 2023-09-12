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Семьи участников СВО смогут получить психологическую помощь

В Тюменской области откроется клуб для семей участников СВО

12 сентября 2023, 04:19
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
Семьи участников СВО смогут получить психологическую помощь
Участниками клуба могут стать жены бойцов СВО с детьми. Мамам не придется думать о том, с кем оставить ребенка, чтобы пойти на встречу. В клубе семьям окажут психологическую помощь психолог и священник. Кроме того, жены смогут задать все интересующие вопросы про СВО и мобилизацию.

В Ишиме создадут клуб для жен, чьи мужья являются участниками СВО. Как сообщило издание Тюменская линия, 20 семей военнослужащих стали участниками проекта «Содействие». Знакомство участников клуба состоялось 9 сентября в местной библиотеке.

Оказалось, что целью проекта является оказание психологической помощи родственникам бойцов. По словам специалиста АНО «Социокультурного психолого-педагогического досугового центра „Сфера“ Любови Гультяевой, особенностью таких встреч является то, что на них мамы могут привести с собой ребенка.

— Особенностью проекта станет участие в нем детей. Во-первых, для них также предусмотрены групповые и индивидуальные занятия. Во-вторых, мамам не придется думать, куда их пристроить на это время, — пояснила куратор.

Известно, что 16 сентября практикующий психолог проведет участникам клуба занятия, направленные на снижение тревожности. Кроме того, на встречи также будет приходить протоиерей Ишимской епархии. Священник поможет укрепить силу духа и разобраться в страхах. А еще жены военнослужащих смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с мобилизацией и участием бойцов в СВО. Узнать подробности о проекте и возможности участия в нем можно по телефону 8 (34551) 6-50-30.

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