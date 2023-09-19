Тюменская Школа программирования проведет командный хакатон

Posted 19 сентября, 05:51
Published 19 сентября, 05:51
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Заданием станет кейс от компании — генерального партнера мероприятия ООО «Анлим-Софт». Командам предстоит предложить свое решение по созданию программы для мониторинга строительного процесса. Подробные условия выполнения кейса и критерии будут направлены зарегистрированным участникам 22 сентября. Авторы лучшего решения получат возможность продолжить работу над проектом на договорных условиях с ООО «Анлим-Софт».
Регистрация на хакатон открыта до 22 сентября включительно. С подробными условиями участия можно ознакомиться в положении на сайте хакатона.
Напомним, что Школа программирования Тюменской области на постоянной основе организует хакатоны, ярмарки вакансий и другие профильные мероприятия, где студенты и выпускники курсов могут лично познакомиться с заинтересованными работодателями и погрузиться в реальную среду рабочих процессов ИТ-компаний. На сегодняшний день школу закончили уже порядка 2 тысяч человек.