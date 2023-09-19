Тюменская Школа программирования проведет командный хакатон

Напомним, что Школа программирования Тюменской области на постоянной основе организует хакатоны, ярмарки вакансий и другие профильные мероприятия, где студенты и выпускники курсов могут лично познакомиться с заинтересованными работодателями и погрузиться в реальную среду рабочих процессов ИТ-компаний. На сегодняшний день школу закончили уже порядка 2 тысяч человек.