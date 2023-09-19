nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 05:51

Published 19 сентября, 05:51

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Тюменская Школа программирования проведет командный хакатон

Тюменская Школа программирования проведет командный хакатон

19 сентября 2023, 05:51
Фото: 1MI
С 22 по 26 сентября пройдет хакатон Школы программирования Тюменской области. Для участия приглашаются студенты и ИТ-специалисты в командах от 2 до 6 человек. Хакатон проводится в онлайн-формате, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Заданием станет кейс от компании — генерального партнера мероприятия ООО «Анлим-Софт». Командам предстоит предложить свое решение по созданию программы для мониторинга строительного процесса. Подробные условия выполнения кейса и критерии будут направлены зарегистрированным участникам 22 сентября. Авторы лучшего решения получат возможность продолжить работу над проектом на договорных условиях с ООО «Анлим-Софт».

Регистрация на хакатон открыта до 22 сентября включительно. С подробными условиями участия можно ознакомиться в положении на сайте хакатона.

Напомним, что Школа программирования Тюменской области на постоянной основе организует хакатоны, ярмарки вакансий и другие профильные мероприятия, где студенты и выпускники курсов могут лично познакомиться с заинтересованными работодателями и погрузиться в реальную среду рабочих процессов ИТ-компаний. На сегодняшний день школу закончили уже порядка 2 тысяч человек.

Выпускников Школы программирования пригласят на практику крупные компании Тюмени
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Сегодня, 09:11
Ремонт иномарок, фуршеты и пиар: куда Тюменская облдума тратит народные деньги
30 сентября, 06:02
Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля. Хроника происшествия
Вчера, 19:44
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Сегодня, 10:14
Штрафы для уклонистов, ужесточение требований к выдаче ипотеки: нововведения октября
30 сентября, 02:07
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
29 сентября, 03:12