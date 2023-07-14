Выпускников Школы программирования пригласят на практику крупные компании Тюмени

Posted 14 июля, 12:56
Published 14 июля, 12:56
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
К молодым ИТ-кадрам проявили интерес такие компании, как «ТРИЦ», «Е-СОФТ», «Ребренди консалтинг», digital-агентство «Приоритет» и агентство «Creative», Тюменский нефтяной научный центр, управление госзакупок Тюменской области, региональное управление МВД и «Тюмбит-АСУ».
На ярмарке участники пообщались с работодателями и прошли первое вводное собеседование. Дальнейшая возможность трудоустройства и прохождения стажировки будет определяться навыками учеников Школы и их желанием работать в той или иной сфере.
Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «За все время существования проекта Школу закончили более 1700 человек, многие из которых сменили сферу деятельности и устроились работать по ИТ-направлению. За год выпускается порядка 20 групп, которые обучаются по программам, подготовленной совместно с работодателями. Так мы обеспечиваем возможности роста начинающих ИТ-специалистов и предоставляем работодателям новые кадры с востребованными навыками».
В конце августа откроются новые наборы на курсы по программированию на C#, основам программирования на платформе «1С: Предприятие 8.3», разработке игр на Unity и Python.