Выпускников Школы программирования пригласят на практику крупные компании Тюмени

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «За все время существования проекта Школу закончили более 1700 человек, многие из которых сменили сферу деятельности и устроились работать по ИТ-направлению. За год выпускается порядка 20 групп, которые обучаются по программам, подготовленной совместно с работодателями. Так мы обеспечиваем возможности роста начинающих ИТ-специалистов и предоставляем работодателям новые кадры с востребованными навыками».