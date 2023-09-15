В Тюмень для обмена опыта приехали участковые врачи со всего региона

Напомним, областная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Здоровье». Главной ее целью является повышение уровня здоровья тюменцев, в том числе проживающих в сельской местности и отдаленных населенных пунктах.