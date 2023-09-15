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Posted 15 сентября, 13:31

Published 15 сентября, 13:31

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

В Тюмень для обмена опыта приехали участковые врачи со всего региона

В Тюмень для обмена опыта приехали участковые врачи со всего региона

15 сентября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Накануне Всемирного дня безопасности пациентов в Тюмени прошла первая конференция врачей-терапевтов участковых. Участие в мероприятии приняли доктора со всех районов области, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

Программа конференции была посвящена теме «Качественная и безопасная медицинская помощь как взаимная ответственность медицинских работников и пациентов».

Первым спикером стала руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова. Она рассказала коллегам об основных направлениях развития регионального здравоохранения и роли участковой службы.

«Сегодня программа „Модернизация первичного звена здравоохранения“ позволяет проводить капитальные ремонты в поликлиниках, стационарах. Программа позволяет сегодня возводить новые объекты, экспуатация, которого 60 лет. Это очень оптимальная история для того, чтобы в комфортных условиях сельский житель получил в модульной амбулаторий медицинскую помощь. Сегодня мы открываем все новые объекты — красивые, замечательные, новые, но самое главное — это кадры. Самое главное реализовать всю возможность профессиональной компетенции участкового терапевта в ФАПе, амбулаторий и поликлинике», — пояснила глава ведомства.

Всего в мероприятии приняли участие около 200 медиков. С лекциями для них выступили ведущих медорганизаций региона.

Напомним, областная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Здоровье». Главной ее целью является повышение уровня здоровья тюменцев, в том числе проживающих в сельской местности и отдаленных населенных пунктах.

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