Компостирование: экотрадиция прошлого возвращается

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Полигонное захоронение стало классикой обращения с твердыми коммунальными отходами, однако, существуют и другие способы утилизации пищевых и растительных отходов.
При городской жизни мы отказались от многих устоявшихся экологических традиций. В деревнях пищевые и растительные отходы складывались в компостные ямы. В них за несколько лет образовывался перегной. Эта земля становилась удобрением, повышая производительность участков. Замкнутый сельский цикл обращения отходов при урбанистическом развитии цивилизации не удалось сохранить, — отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
Компост и сейчас является важным звеном цепочки органического земледелия. Среди садоводов даже существует фраза: «компостная яма — сердце сада». Традиционно туда попадают не все отходы, а только органические — остатки растений и пищи. Этим определяется чистота перегноя и его «качество».
Например, кожура от банана — хороший источник калия, кальция и фосфора. А яблоки богаты антиоксидантами, в них также содержится калий и кальций. Это лишь два примера органических отходов, но уже становится понятно, что перегной не требует дополнительных удобрений, он уже обогащен минеральными веществами.
Компостирование позволяет избавиться от отходов растениеводства в садах и огородах. Скошенная трава, сорняки, листья, любые органические отходы — отличная основа для приготовления компоста.
Компостирование — это естественный процесс, но он может быть поставлен на промышленную основу. Такие участки компостирования строятся на мусоросортировочных комплексах в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Их введут в эксплуатацию в следующем и текущем году. Образование компоста там занимает несколько дней, в отличие от годовых циклов «компостных ям».
Отделение от основной массы ТКО органических отходов и их переработка позволяют полностью исключить образование полигонных газов. Полигоны ТКО с участками компостирования не являются источниками зловонья. Садоводы и огородники могут поддержать старинную экологическую практику, получив от этого пользу.