Компостирование: экотрадиция прошлого возвращается

Компостирование — это естественный процесс, но он может быть поставлен на промышленную основу. Такие участки компостирования строятся на мусоросортировочных комплексах в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Их введут в эксплуатацию в следующем и текущем году. Образование компоста там занимает несколько дней, в отличие от годовых циклов «компостных ям».