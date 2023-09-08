Депутаты гордумы на фестивале «Русское лето. ZаРоссию»: тюменцы гордятся страной

Концертную программу откроют тюменские музыканты, затем творчеством поделиться поэтесса Мария Ватутина, стихи которой воспевают стойкость участников событий на Донбассе и подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Экстремальными показательными выступлениями — от буксировки автомобиля до подъема огромных гантелей — удивят зрители в рамках шоу «Сильнейшая нация мира». Здесь выступят победитель турниров по силовому экстриму атлет Ильяс Хайруллин, рекордсмены России и мира Василий Мартынов и Алан Арангулов.