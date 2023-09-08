Депутаты гордумы на фестивале «Русское лето. ZаРоссию»: тюменцы гордятся страной

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Концертную программу откроют тюменские музыканты, затем творчеством поделиться поэтесса Мария Ватутина, стихи которой воспевают стойкость участников событий на Донбассе и подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Экстремальными показательными выступлениями — от буксировки автомобиля до подъема огромных гантелей — удивят зрители в рамках шоу «Сильнейшая нация мира». Здесь выступят победитель турниров по силовому экстриму атлет Ильяс Хайруллин, рекордсмены России и мира Василий Мартынов и Алан Арангулов.
Участники фестиваля смогут записать видеообращения защитникам России, находящимся в зоне СВО. Для этого на площади будут работать интерактивные кабины Народного фронта.
Трудности и вызовы, с которыми столкнулись наша страна и наш народ, сплотили всех нас. Сегодня мы объединились вокруг идеи защиты национальных интересов и сохранения традиционных ценностей. Убежден, что ежедневный труд и вклад каждого на своем месте делает Россию еще сильнее и лучше, — прокомментировал мероприятие заместитель председателя городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Осипов.
В прошлом году фестиваль проходил впервые и объединил 19 городов. В этот раз эстафету праздника мужества с 12 августа по 8 сентября поддержали 26 российских городов.
Замечательно, что Тюмень, получившая два года назад звание «Город трудовой доблести», в этом году вошла в число городов, где проводится фестиваль «Русское лето», ведь он является важной частью патриотического воспитания молодежи. Это событие заряжает энергией и напоминает всем нам, как важно быть вместе, поддерживать друг друга и строить будущее нашей Великой страны, — отметил руководитель фракции КПРФ в городской Думе Сергей Пыхалов.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Владимир Гороховцев выразил уверенность в том, что праздник напоминает нам о важности взаимопомощи и единения, сохранения нашего уникального наследия и преемственности поколений.
Фестиваль стал точкой притяжения активных тюменцев. Радует, что земляки неравнодушны к тому, что происходит вокруг. Важно, что подобные мероприятия приобщают подрастающее поколение к нашим богатым патриотическим, историческим, культурным и спортивным традициям, популяризируют основополагающие ценности и созидательные идеи, — добавил Владимир Павлович.
Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Елагин подчеркнул, что Россия многонациональная сильная страна, уважающая свою великую историю.
Вековые традиции, духовные устои нашей России крепли на протяжении веков, и сегодня объединяют всех жителей. Мы гордимся страной и понимаем, как необходимо быть сплоченными, — резюмировал Дмитрий Николаевич.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты РФ.