Зачем тюменский центр «Родник» ставит родителей «особенных деток» на гвозди

Posted 4 сентября, 11:51
Published 4 сентября, 11:51
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Как оказалось, методика помогает родителям, воспитывающим «особенных деток», снять мышечные зажимы, восстановить силы и зарядиться энергией.
Свой метод тюменские специалисты представили на фестивале методических идей «Дорогой открытий». Подход реабилитологов смогли оценить все участники мероприятия— сотрудники загородных лагерей и центров Ассоциации «Мы вместе».
Авторами идеи стали Николай Иноземцев, инструктор по АФК и адаптивному спорту, и педагог-психолог Данил Варяев. Такая методика позволяет родителям поработать с зажимами, восстановиться и обрести ресурсное состояние.
Занятия начались в «Роднике» в этом году. Родители детей с инвалидностью часто испытывают давление со стороны общества, а также внутренние переживания, которыми не всегда могут поделиться.
Все релаксационные и тренировочные упражнения велнес-практики «Гармония» подбираются не только с условием вызвать интерес у родителя, но и с возможностью использования в домашних условиях.
При совместной работе психологов и инструкторов по спорту происходит повышение стрессоустойчивости и проработка психологических зажимов человека, что отражается на его взаимоотношениях с детьми, семьей, коллегами и обществом. Снижается стрессовое давление.
Занятия проходят с участием психолога и инструктора по АФК и адаптивному спорту. Для выполнения практики имеются противопоказания.