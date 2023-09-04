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Posted 4 сентября, 11:51

Published 4 сентября, 11:51

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Зачем тюменский центр «Родник» ставит родителей «особенных деток» на гвозди

Зачем тюменский центр «Родник» ставит родителей «особенных деток» на гвозди

4 сентября 2023, 11:51
Фото: 1MI
В тюменском областном реабилитационном центре «Родник» работают не только с детьми, но и их родителями. Для взрослых специалисты по реабилитации применяют необычную практику — гвоздестояние. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Как оказалось, методика помогает родителям, воспитывающим «особенных деток», снять мышечные зажимы, восстановить силы и зарядиться энергией.

Свой метод тюменские специалисты представили на фестивале методических идей «Дорогой открытий». Подход реабилитологов смогли оценить все участники мероприятия— сотрудники загородных лагерей и центров Ассоциации «Мы вместе».

Авторами идеи стали Николай Иноземцев, инструктор по АФК и адаптивному спорту, и педагог-психолог Данил Варяев. Такая методика позволяет родителям поработать с зажимами, восстановиться и обрести ресурсное состояние.

Занятия начались в «Роднике» в этом году. Родители детей с инвалидностью часто испытывают давление со стороны общества, а также внутренние переживания, которыми не всегда могут поделиться.

Все релаксационные и тренировочные упражнения велнес-практики «Гармония» подбираются не только с условием вызвать интерес у родителя, но и с возможностью использования в домашних условиях.

При совместной работе психологов и инструкторов по спорту происходит повышение стрессоустойчивости и проработка психологических зажимов человека, что отражается на его взаимоотношениях с детьми, семьей, коллегами и обществом. Снижается стрессовое давление.

Занятия проходят с участием психолога и инструктора по АФК и адаптивному спорту. Для выполнения практики имеются противопоказания.

В тюменском центре «Родник» реабилитации детей помогают творческие занятия
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