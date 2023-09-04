Зачем тюменский центр «Родник» ставит родителей «особенных деток» на гвозди

В тюменском областном реабилитационном центре «Родник» работают не только с детьми, но и их родителями. Для взрослых специалисты по реабилитации применяют необычную практику — гвоздестояние. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Как оказалось, методика помогает родителям, воспитывающим «особенных деток», снять мышечные зажимы, восстановить силы и зарядиться энергией. Свой метод тюменские специалисты представили на фестивале методических идей «Дорогой открытий». Подход реабилитологов смогли оценить все участники мероприятия— сотрудники загородных лагерей и центров Ассоциации «Мы вместе». Авторами идеи стали Николай Иноземцев, инструктор по АФК и адаптивному спорту, и педагог-психолог Данил Варяев. Такая методика позволяет родителям поработать с зажимами, восстановиться и обрести ресурсное состояние. Занятия начались в «Роднике» в этом году. Родители детей с инвалидностью часто испытывают давление со стороны общества, а также внутренние переживания, которыми не всегда могут поделиться. Все релаксационные и тренировочные упражнения велнес-практики «Гармония» подбираются не только с условием вызвать интерес у родителя, но и с возможностью использования в домашних условиях. При совместной работе психологов и инструкторов по спорту происходит повышение стрессоустойчивости и проработка психологических зажимов человека, что отражается на его взаимоотношениях с детьми, семьей, коллегами и обществом. Снижается стрессовое давление. Занятия проходят с участием психолога и инструктора по АФК и адаптивному спорту. Для выполнения практики имеются противопоказания. В тюменском центре «Родник» реабилитации детей помогают творческие занятия Узнать подробнее