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Posted 30 августа, 13:07

Published 30 августа, 13:07

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Родителям первоклашек рассказали о функционале «Электронной школы» Тюменской области

Родителям первоклашек рассказали о функционале «Электронной школы» Тюменской области

30 августа 2023, 13:07
Фото: 1MI
Во все школах Тюменской области внедрена автоматизированная информационная система «Электронная школа». В личном кабинете родителя есть полная информация об учебном процессе и успеваемости их ребёнка, напоминает депцифры региона.

Также родителям доступно его портфолио, расписание школьных занятий, посещаемость, домашние задания и оценки.

С помощью сервиса «Почта» системы «Электронная школа», родители могут задать вопрос классному руководителю и получить ответ, а также просмотреть баланс транспортной карты ребенка. Также с помощью раздела «Питание» можно заказать меню и оплатить питание школьника.

Инструкция по работе с сервисом доступна по ссылке.

Как зайти в систему «Электронная школа»:

  • Зарегистрироваться на портале госуслуг.
  • Перейти по ссылке.
  • На открывшейся странице нажать на кнопку «Войти через госуслуги»
  • В открывшемся окне ввести логин и пароль от личного кабинета госуслуг*

В качестве логина может использоваться номер телефона, электронная почта или СНИЛС, то есть те данные, с помощью которых вы регистрировались на портале госуслуг.

Также для удобства родителей создано мобильное приложение «Образование 72».

В приложение есть электронный дневник с оценками, расписанием, домашними занятиями, возможность отслеживать местоположение ребенка, получение автоматических уведомлений о необходимости пополнить транспортную карту.

Приложение «Образование 72» также подключено к подсистеме «Учет питания», поэтому с его помощью родители могут проконтролировать питание ребенка и оплатить его, а также просматривать и настраивать уведомления на телефон родителя об остатке суммы на балансе питания.

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