Родителям первоклашек рассказали о функционале «Электронной школы» Тюменской области

Posted 30 августа, 13:07
Published 30 августа, 13:07
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Также родителям доступно его портфолио, расписание школьных занятий, посещаемость, домашние задания и оценки.
С помощью сервиса «Почта» системы «Электронная школа», родители могут задать вопрос классному руководителю и получить ответ, а также просмотреть баланс транспортной карты ребенка. Также с помощью раздела «Питание» можно заказать меню и оплатить питание школьника.
Инструкция по работе с сервисом доступна по ссылке.
Как зайти в систему «Электронная школа»:
В качестве логина может использоваться номер телефона, электронная почта или СНИЛС, то есть те данные, с помощью которых вы регистрировались на портале госуслуг.
Также для удобства родителей создано мобильное приложение «Образование 72».
В приложение есть электронный дневник с оценками, расписанием, домашними занятиями, возможность отслеживать местоположение ребенка, получение автоматических уведомлений о необходимости пополнить транспортную карту.
Приложение «Образование 72» также подключено к подсистеме «Учет питания», поэтому с его помощью родители могут проконтролировать питание ребенка и оплатить его, а также просматривать и настраивать уведомления на телефон родителя об остатке суммы на балансе питания.