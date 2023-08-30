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Больную раком тюменку избивает муж, на семье висит крупный долг

Больную раком тюменку избивает муж, на семье висит крупный долг

30 августа 2023, 12:37
Фото: 1MI
Тюменка просит помочь с мужем. Мужчина часто её бьёт и втягивает в долги. На данный момент она борется с онкологией.

Алина Н. (имя изменено) живёт в Тюмени. Женщина столкнулась со сложной ситуацией: она борется с тяжелым онкологическим заболеванием и одновременно сталкивается с проблемами в своей семье. Ее муж создает ей большие трудности, проявляет агрессию и насилие в отношении Алины. Квартира захламляется мусором. В данный момент на семье висит большой долг, который тюменке приходится выплачивать из своей пенсии по инвалидности, муж не работает. Из-за этого она не может получить дополнительную социальную поддержку, сообщает издание NEFT.

Муж Алины страдает алкоголизмом и, скорее всего, сопутствующими психическими расстройствами. Его уже три раза забирали в психиатрию на пару недель, сейчас он живёт дома. Примерно год назад мужчина находясь в запое, накинулся на жену с ножом. Тюменка обратилась за помощью в полицию, но дело не двигается.

«Прошел уже год, никаких заключений нет, следователи все сменяются, никто его не наказывает. Он пьет, носит мусор с улицы, собирает провода, переплавляет их, чтобы сдать и заработать на выпивку. У нас уже сплавились полы и стены в некоторых местах», — сообщила тюменка.

Дом может загореться, о предъеме знают соседи Алины. Женщина обращалась в Роспотребнадзор из-за антисанитарных и небезопасных условий, но прило письмо, что проверку передадут МЧС. В данный момент за квартирой числится долг в 105 тысяч рублей, при этом пени почти 70 тысяч. Долги выплачиваются только с пенсии тюменки, а муж не хочет работать. Говорит, что рад не зависеть от начальников. При этом получить дополнительную поддержку нельзя, если есть долги.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка Галина Костючко, попавшая в ловушку мошенников, не смогла получить от властей матпомощь. Женщина дважды пыталась свести счёты с жизнью.

Тюменка, дважды пытавшаяся свести счеты с жизнью, не получила материальную помощь
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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Долг
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