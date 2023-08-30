Больную раком тюменку избивает муж, на семье висит крупный долг

Дом может загореться, о предъеме знают соседи Алины. Женщина обращалась в Роспотребнадзор из-за антисанитарных и небезопасных условий, но прило письмо, что проверку передадут МЧС. В данный момент за квартирой числится долг в 105 тысяч рублей, при этом пени почти 70 тысяч. Долги выплачиваются только с пенсии тюменки, а муж не хочет работать. Говорит, что рад не зависеть от начальников. При этом получить дополнительную поддержку нельзя, если есть долги.