Тюменка, дважды пытавшаяся свести счеты с жизнью, не получила материальную помощь

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В аппарат губернатора Тюменской области на запрос издания NEFT сообщили, что Галина может рассчитывать на различные формы поддержки. Женщина может подать заявление на материальную помощь, если доход ее семьи ниже установленного прожиточного минимума (15 669 рублей). На данный момент семья живет только заработком супруга, который составляет 40 тыс. рублей, из которых 25 тыс. уходят на оплату аренды квартиры. В итоге на каждого члена семьи остается примерно по 5 тыс. рублей. Кроме того, Галина может подать заявление на получение ежемесячного пособия на ребенка и срочной помощи в виде продуктов питания и предметов первой необходимости. Для этого ей нужно обратиться в специальные центры помощи, сообщает издание NEFT.
Тюменка пять раз подавала заявление на детское пособие, но ей отказали из-за некорректных данных. Каких именно, она говорит, никто не может объяснить. С семьей связались соцслужбы и назвали адреса центров, куда нужно сходить. По словам женщины во всех трех местах ей ответили, что такая помощь не предоставляется.
«Я сходила по совету соцработника в МФ, меня перенаправили в пенсионный фонд. На автобус даже денег нет, пошла несколько километров пешком. Там ничего, оттуда перенаправили в центр опеки», — сообщила Костючко.
Галина Костючко приехала в Тюмень с мужем и ребенком из Казахстана. Там семья продала все свое имущество и вложила деньги в аферу, оказавшейся финансовой пирамидой. Они остались без денег на хлеб, не могут собрать ребенка в школу и получить пособия, а также устроиться на официальную работу из-за документов другого государства.