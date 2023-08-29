Тюменка, дважды пытавшаяся свести счеты с жизнью, не получила материальную помощь

В аппарат губернатора Тюменской области на запрос издания NEFT сообщили, что Галина может рассчитывать на различные формы поддержки. Женщина может подать заявление на материальную помощь, если доход ее семьи ниже установленного прожиточного минимума (15 669 рублей). На данный момент семья живет только заработком супруга, который составляет 40 тыс. рублей, из которых 25 тыс. уходят на оплату аренды квартиры. В итоге на каждого члена семьи остается примерно по 5 тыс. рублей. Кроме того, Галина может подать заявление на получение ежемесячного пособия на ребенка и срочной помощи в виде продуктов питания и предметов первой необходимости. Для этого ей нужно обратиться в специальные центры помощи, сообщает издание NEFT.