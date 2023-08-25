В Тюмени огромная пробка парализовала движение из-за аварии на Одесской

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Движение в центре Тюмени на улице Республики тоже практически остановилось. Серьёзные пробки у улицы Холодильной.
«Тут всё стоит, около Рентала не проехать», — отметил подписчик сервиса 2ГИС.
По данным онлайн-сервисов, пробки в городе достигли 8 баллов. В центре Тюмени произошло три небольших ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал, что 23 августа в районе ТЭЦ-2 на Объездной собралась пробка в 3,5 километра из-за аварии фуры и трактора. Машины практически встали на въезде в Тюмень.