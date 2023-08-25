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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Тюмени огромная пробка парализовала движение из-за аварии на Одесской

В Тюмени огромная пробка парализовала движение из-за аварии на Одесской

25 августа 2023, 13:24
Фото: 1MI
В областной столице фиксируются огромные пробки. Затор почти в 2 километра возник на улицах Одесской и Харьковской, здесь на перекрёстке столкнулись три машины. Скорость автомобилей снизилась до 3-5 км/ч.

Движение в центре Тюмени на улице Республики тоже практически остановилось. Серьёзные пробки у улицы Холодильной.

«Тут всё стоит, около Рентала не проехать», — отметил подписчик сервиса 2ГИС.

По данным онлайн-сервисов, пробки в городе достигли 8 баллов. В центре Тюмени произошло три небольших ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 августа в районе ТЭЦ-2 на Объездной собралась пробка в 3,5 километра из-за аварии фуры и трактора. Машины практически встали на въезде в Тюмень.

Огромная пробка сковала движение на Объездной дороге Тюмени из-за аварии с фурой
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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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