В Тюмени огромная пробка парализовала движение из-за аварии на Одесской

В областной столице фиксируются огромные пробки. Затор почти в 2 километра возник на улицах Одесской и Харьковской, здесь на перекрёстке столкнулись три машины. Скорость автомобилей снизилась до 3-5 км/ч.

Движение в центре Тюмени на улице Республики тоже практически остановилось. Серьёзные пробки у улицы Холодильной. «Тут всё стоит, около Рентала не проехать», — отметил подписчик сервиса 2ГИС. По данным онлайн-сервисов, пробки в городе достигли 8 баллов. В центре Тюмени произошло три небольших ДТП. Ранее «Наш город» сообщал, что 23 августа в районе ТЭЦ-2 на Объездной собралась пробка в 3,5 километра из-за аварии фуры и трактора. Машины практически встали на въезде в Тюмень. Огромная пробка сковала движение на Объездной дороге Тюмени из-за аварии с фурой Узнать подробнее