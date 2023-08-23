Огромная пробка сковала движение на Объездной дороге Тюмени из-за аварии с фурой

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Водители рекомендуют объезжать этот участок, пробка растянулась на 3,2 километра.
«Нет смысла сюда ехать, фура лежит», — отметил пользователь сервиса 2ГИС.
В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что здесь произошло столкновение трактора и грузовика. Водитель фуры не выдержал дистанцию. Сообщений о пострадавших не поступало.
Стоит отметить, что ближе к 18:00 в Тюмени начнётся час пик, пробки в городе могут вырасти до шести баллов.