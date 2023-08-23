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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Огромная пробка сковала движение на Объездной дороге Тюмени из-за аварии с фурой

Огромная пробка сковала движение на Объездной дороге Тюмени из-за аварии с фурой

23 августа 2023, 12:31
Фото: 1MI
Большой затор возник в районе ТЭЦ-2 на Объездной дороге. Здесь опрокинулась фура, движение машин практически остановилось.
Фото: 2ГИС

Водители рекомендуют объезжать этот участок, пробка растянулась на 3,2 километра.

«Нет смысла сюда ехать, фура лежит», — отметил пользователь сервиса 2ГИС.

В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что здесь произошло столкновение трактора и грузовика. Водитель фуры не выдержал дистанцию. Сообщений о пострадавших не поступало.

Стоит отметить, что ближе к 18:00 в Тюмени начнётся час пик, пробки в городе могут вырасти до шести баллов.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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