В тюменских больницах не хватает неврологов, анестезиологов и терапевтов

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
По данным сайтов вакансий, профессия входит в ТОП-8 самых востребованных в городе. Местным больницам нужны анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, терапевты и ряд узких специальностей.
В Тюменской области на начало августа в больницах и лечебных учреждениях работает больше 20 тысяч специалистов. Доля вакантных мест около 2%, подтвердили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области (это примерно 400 врачей).
«Один невролог на всю пятую поликлинику. К оториноларингологами, кардиологами, ревматологами, очень сложно записаться», — сообщил читатель «Нашего города».
Ранее «Наш город» сообщал, что 29 июня очереди в ОКБ №2 (травмпункт) растягиваются на 3-4 часа. В среднем за сутки сюда обращаются от 200 человек.