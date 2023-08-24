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В тюменских больницах не хватает неврологов, анестезиологов и терапевтов

В тюменских больницах не хватает неврологов, анестезиологов и терапевтов

24 августа 2023, 11:37
Фото: 1MI
Сейчас врачи — одна из самых востребованных профессий. В областной столице требуются больше 120 специалистов.

По данным сайтов вакансий, профессия входит в ТОП-8 самых востребованных в городе. Местным больницам нужны анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, терапевты и ряд узких специальностей.

В Тюменской области на начало августа в больницах и лечебных учреждениях работает больше 20 тысяч специалистов. Доля вакантных мест около 2%, подтвердили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области (это примерно 400 врачей).

«Один невролог на всю пятую поликлинику. К оториноларингологами, кардиологами, ревматологами, очень сложно записаться», — сообщил читатель «Нашего города».

Ранее «Наш город» сообщал, что 29 июня очереди в ОКБ №2 (травмпункт) растягиваются на 3-4 часа. В среднем за сутки сюда обращаются от 200 человек.

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#Общество#Александр Мязин#Врачи#Новости тюмени#Тюменцы#Лор-врачи
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