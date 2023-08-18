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Posted 18 августа, 11:07

Published 18 августа, 11:07

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Жители Бердюжского района пройдут осмотр у тюменских врачей

Жители Бердюжского района пройдут осмотр у тюменских врачей

18 августа 2023, 11:07
Фото: 1MI
В Бердюжском районе с 22 по 30 августа будут работать врачи из областной столицы. Выездные бригады медиков организованы в рамках регионального проекта «Здоровое село», передаёт департамент здравоохранения Тюменской области.

Ранее такие бригады уже побывали в Сладковском, в Аромашевском, Абатском, Сорокинском и Армизонском районах.

Более 20 врачей-специалистов из г. Тюмени проведут осмотр, диагностику жителей Бердюжского района, назначат или скорректируют ранее имеющееся лечение.

Прием будут вести: терапевт, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог, онколог, врач-УЗИ, сурдолог-оториноларинголог, психиатр-нарколог, специалист центра СПИД, врач по медицинской реабилитации, врач по медицинской профилактике.

Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более.

Одна врачебная бригада будет вести прием в средней школе с. Бердюжье, другая в сельских поселениях района:

22.08 — Окунево,

23.08 — Уктуз,

24.08 — Зарослое,

25.08 — Пеганово,

26.08 — Мелехино,

28.08 — Истошино,

29.08 — Полозаозерье,

30.08 — Старорямова

Вместе с врачебной бригадой по территориям будет ездить передвижная маммографическая установка. Также на базе маммографа будет проводиться осмотр женщин акушеркой, у всех будут взяты анализы на онкоцитологию.

Жителей отдалённых населённых пунктов будут доставлять специальным транспортом в центральные усадьбы. Маломобильных пациентов медработники осмотрят на дому.

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