Жители Бердюжского района пройдут осмотр у тюменских врачей

Posted 18 августа, 11:07
Published 18 августа, 11:07
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Ранее такие бригады уже побывали в Сладковском, в Аромашевском, Абатском, Сорокинском и Армизонском районах.
Более 20 врачей-специалистов из г. Тюмени проведут осмотр, диагностику жителей Бердюжского района, назначат или скорректируют ранее имеющееся лечение.
Прием будут вести: терапевт, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог, онколог, врач-УЗИ, сурдолог-оториноларинголог, психиатр-нарколог, специалист центра СПИД, врач по медицинской реабилитации, врач по медицинской профилактике.
Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более.
Одна врачебная бригада будет вести прием в средней школе с. Бердюжье, другая в сельских поселениях района:
22.08 — Окунево,
23.08 — Уктуз,
24.08 — Зарослое,
25.08 — Пеганово,
26.08 — Мелехино,
28.08 — Истошино,
29.08 — Полозаозерье,
30.08 — Старорямова
Вместе с врачебной бригадой по территориям будет ездить передвижная маммографическая установка. Также на базе маммографа будет проводиться осмотр женщин акушеркой, у всех будут взяты анализы на онкоцитологию.
Жителей отдалённых населённых пунктов будут доставлять специальным транспортом в центральные усадьбы. Маломобильных пациентов медработники осмотрят на дому.