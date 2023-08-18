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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Стоимость авиабилетов из Тюмени в Москву и Санкт-Петербург резко снизится

Стоимость авиабилетов из Тюмени в Москву и Санкт-Петербург резко снизится

18 августа 2023, 11:54
Фото: 1MI
По данным онлайн-агрегаторов, цены на авиаперелёты пойдут вниз уже с 12 сентября. До Москвы можно будет долететь за 3 280 рублей. Санкт-Петербург будет доступен за 4 397 рублей.

В августе тюменцы могут улететь в Москву за 5 300 рублей, но уже в следующем месяце билеты подешевеют почти на 25%. Похожая ситуация сложилась и на рейсах в культурную столицу страны. До конца августа билеты в Санкт-Петербург стоят 8 400, с 12 сентября уже почти 4 400.

Ранее «Наш город» сообщал, что большинство международных рейсов будут летать в Рощино до конца октября. Осенью и зимой активность авиакомпаний резко снизится. При этом будут доступны перелёты в Таджикистан, Узбекистан.

Осенью большинство международных рейсов прекратят летать в Тюмень
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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