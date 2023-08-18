Стоимость авиабилетов из Тюмени в Москву и Санкт-Петербург резко снизится

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В августе тюменцы могут улететь в Москву за 5 300 рублей, но уже в следующем месяце билеты подешевеют почти на 25%. Похожая ситуация сложилась и на рейсах в культурную столицу страны. До конца августа билеты в Санкт-Петербург стоят 8 400, с 12 сентября уже почти 4 400.
Ранее «Наш город» сообщал, что большинство международных рейсов будут летать в Рощино до конца октября. Осенью и зимой активность авиакомпаний резко снизится. При этом будут доступны перелёты в Таджикистан, Узбекистан.