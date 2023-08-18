«Это не приговор, а возможность»: история студии танцев на колясках в Тюмени

— Всю сознательную жизнь я сам занимаюсь танцами. С 2002 года танцевал с партнершей, которая была на коляске. Мы становились чемпионами России, брали Кубок мира, золото Европы. Потом у меня случилась травма и я сам сидел на коляске. В тот момент я прочувстовал, как это. Ты не хочешь останавливаться, хочешь заниматься любимым делом, но есть особые условия. После восстановления я принял решение развивать это направление. В 2007 году все началось с клуба «Олимп». В 2017 году создали региональную Федерацию танцевального спорта на колясках. Сейчас у нас два тренера — я и мой коллега Александр Скобелев.