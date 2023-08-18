nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

«Это не приговор, а возможность»: история студии танцев на колясках в Тюмени

«Это не приговор, а возможность»: история студии танцев на колясках в Тюмени

18 августа 2023, 07:13
Фото: «Страна»
С 2007 года в Тюменской области активно развивается необычное направление — танцы на колясках. Уже создана своя Федерация и сборная региона — самая большая команда в стране. Об истории создания, танцорах и победах рассказал президент Федерации спортивных танцев на колясках региона Виктор Погорелов.

Виктор, расскажите про Федерацию. Как она создавалась?

— Всю сознательную жизнь я сам занимаюсь танцами. С 2002 года танцевал с партнершей, которая была на коляске. Мы становились чемпионами России, брали Кубок мира, золото Европы. Потом у меня случилась травма и я сам сидел на коляске. В тот момент я прочувстовал, как это. Ты не хочешь останавливаться, хочешь заниматься любимым делом, но есть особые условия. После восстановления я принял решение развивать это направление. В 2007 году все началось с клуба «Олимп». В 2017 году создали региональную Федерацию танцевального спорта на колясках. Сейчас у нас два тренера — я и мой коллега Александр Скобелев.

Фото: «Страна»

Кто приходит заниматься?

— Сейчас у нас 23 спортсмена. Мы самая большая команда в России. И когда выезжаем на соревнования, наших спортсменов представлено больше всего.

Самая юная в команде — десятилетняя Полина Мазанова. Самым старшим танцорам больше 40. В группе занимаются ребята не только из Тюмени, но и из Ялуторовска, Ишима, Тобольска. А недавно в областную столицу переехали ребята с Ямала и тоже присоединились к тренировкам.

Фото: «Страна»

Часто выступаете?

— Постоянно! Практически все городские и областные мероприятия не обходятся без наших танцоров. Мы даже в онлайн-формате проводим мастер-классы, нам есть чем делиться. Во всех фестивалях, где можем участвовать, вы обязательно нас найдете.

В профессиональных соревнованиях принимаете участие?

— Конечно! Например, весной мы ездили в Санкт-Петербург на Чемпионат. Наши ребята стали вторыми в медальном зачете. 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Четырем спортсменам не хватило буквально сотых балла до медали. Танцевальный спорт на колясках — это не футбол, когда забили мяч и гол засчитан. Здесь много нюансов, есть и человеческий фактор. Мы сейчас активно готовимся к будущим соревнованиям, которые осенью пройдут в Уфе.

Фото: «Страна»

Кто финансирует поездки?

— Ребятам, которые входят в сборную Тюменской области, расходы на участие в Чемпионатах оплачивает областной департамент по спорту. Но в нашей команде есть и те, кто не в сборной. А еще мы ездим на Кубки. И в таком случае ищем финансирование. Самое главное, что всегда находим.

Партнерами, спонсорами становятся разные организации города и области, политики и общественники. За пять лет существования федерации ни одна семья не потратила личные средства.

— Так, например, поехать на последний Чемпионат нам помог федеральный застройщик ГК «Страна Девелопмент». Для семей и для ребят это важно, чувствовать поддержку.

Быть танцором на коляске — насколько это сложно?

— Это огромная физическая работа. Это тяжело эмоционально, ведь даже опытные спортсмены волнуются, а дети и юниоры тем более! Жюри оценивают каждую деталь: умение владения коляской, музыкальность, взаимодействие в паре, характер танца.

— Танцевальный спорт — это вид адаптации, это момент раскрепощения ребят, это новые знакомства и для спортсменов, и для их семей

Фото: «Страна»
#Анастасия Имамахметова#Инвалиды-колясочники#Танцы#Соревнования#Общество#Тюменская область
Подпишитесь
Хлеб, молоко, творог и гречка: реально ли прожить на 1000 рублей в Тюмени?
Вчера, 12:33
Доход тюменского губернатора Моора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей
Вчера, 09:54
В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»
Вчера, 01:00
Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим
Вчера, 12:56
«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже
Вчера, 14:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 18 августа
Сегодня, 02:21