«Это не приговор, а возможность»: история студии танцев на колясках в Тюмени

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
— Всю сознательную жизнь я сам занимаюсь танцами. С 2002 года танцевал с партнершей, которая была на коляске. Мы становились чемпионами России, брали Кубок мира, золото Европы. Потом у меня случилась травма и я сам сидел на коляске. В тот момент я прочувстовал, как это. Ты не хочешь останавливаться, хочешь заниматься любимым делом, но есть особые условия. После восстановления я принял решение развивать это направление. В 2007 году все началось с клуба «Олимп». В 2017 году создали региональную Федерацию танцевального спорта на колясках. Сейчас у нас два тренера — я и мой коллега Александр Скобелев.
— Сейчас у нас 23 спортсмена. Мы самая большая команда в России. И когда выезжаем на соревнования, наших спортсменов представлено больше всего.
Самая юная в команде — десятилетняя Полина Мазанова. Самым старшим танцорам больше 40. В группе занимаются ребята не только из Тюмени, но и из Ялуторовска, Ишима, Тобольска. А недавно в областную столицу переехали ребята с Ямала и тоже присоединились к тренировкам.
— Постоянно! Практически все городские и областные мероприятия не обходятся без наших танцоров. Мы даже в онлайн-формате проводим мастер-классы, нам есть чем делиться. Во всех фестивалях, где можем участвовать, вы обязательно нас найдете.
— Конечно! Например, весной мы ездили в Санкт-Петербург на Чемпионат. Наши ребята стали вторыми в медальном зачете. 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Четырем спортсменам не хватило буквально сотых балла до медали. Танцевальный спорт на колясках — это не футбол, когда забили мяч и гол засчитан. Здесь много нюансов, есть и человеческий фактор. Мы сейчас активно готовимся к будущим соревнованиям, которые осенью пройдут в Уфе.
— Ребятам, которые входят в сборную Тюменской области, расходы на участие в Чемпионатах оплачивает областной департамент по спорту. Но в нашей команде есть и те, кто не в сборной. А еще мы ездим на Кубки. И в таком случае ищем финансирование. Самое главное, что всегда находим.
Партнерами, спонсорами становятся разные организации города и области, политики и общественники. За пять лет существования федерации ни одна семья не потратила личные средства.
— Так, например, поехать на последний Чемпионат нам помог федеральный застройщик ГК «Страна Девелопмент». Для семей и для ребят это важно, чувствовать поддержку.
— Это огромная физическая работа. Это тяжело эмоционально, ведь даже опытные спортсмены волнуются, а дети и юниоры тем более! Жюри оценивают каждую деталь: умение владения коляской, музыкальность, взаимодействие в паре, характер танца.
— Танцевальный спорт — это вид адаптации, это момент раскрепощения ребят, это новые знакомства и для спортсменов, и для их семей