Компания «Тюменский бройлер» вновь сменила директора

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Виктор Шалюпа ранее руководил ООО «Птицефабрика Томская» (холдинг «Сибагро»). Его опыт работы почти 26 лет. Ранее он работал на других птицеводческих предприятиях Томской области, пройдя путь от бригадира директора, сообщили в пресс-службе АО «ПРОДО Тюменский бройлер».
Александра Цальцалько назначили руководителем тюменского предприятия в июле 2022 года после отставки Оксаны Величко.
В состав группы «ПРОДО» входят не только предприятия в Тюменской и Калужской областях, аграрные компании в Подмосковье, Омской области и Башкирии. Недавно, весной 2023 года, они продали свою птицефабрику в Перми. Помимо «Томской птицефабрики», в холдинге имеются свинокомплексы и мясокомбинаты в различных регионах страны. Они находятся в Новосибирской, Свердловской, Томской, Кемеровской, Тюменской, Курской, Курганской и Белгородской областях, в Бурятии и Красноярском крае.
Ранее «Наш город» сообщал, что крупнейший в России племенной репродуктор индейки запустил в работу все площадки в Тюменской области — всего 10 штук. Инвестиции в предприятие составили более 6 миллиардов рублей.