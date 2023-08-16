Компания «Тюменский бройлер» вновь сменила директора

В состав группы «ПРОДО» входят не только предприятия в Тюменской и Калужской областях, аграрные компании в Подмосковье, Омской области и Башкирии. Недавно, весной 2023 года, они продали свою птицефабрику в Перми. Помимо «Томской птицефабрики», в холдинге имеются свинокомплексы и мясокомбинаты в различных регионах страны. Они находятся в Новосибирской, Свердловской, Томской, Кемеровской, Тюменской, Курской, Курганской и Белгородской областях, в Бурятии и Красноярском крае.