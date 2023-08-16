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Компания «Тюменский бройлер» вновь сменила директора

Компания «Тюменский бройлер» вновь сменила директора

16 августа 2023, 10:41
Фото: 1MI
Предприятие сменило руководителя, теперь им стал Виктор Шалюпа. Прежний глава Александр Цальцалько, проработавший на этом посту около года, теперь работает в Калужской области.

Виктор Шалюпа ранее руководил ООО «Птицефабрика Томская» (холдинг «Сибагро»). Его опыт работы почти 26 лет. Ранее он работал на других птицеводческих предприятиях Томской области, пройдя путь от бригадира директора, сообщили в пресс-службе АО «ПРОДО Тюменский бройлер».

Александра Цальцалько назначили руководителем тюменского предприятия в июле 2022 года после отставки Оксаны Величко.

В состав группы «ПРОДО» входят не только предприятия в Тюменской и Калужской областях, аграрные компании в Подмосковье, Омской области и Башкирии. Недавно, весной 2023 года, они продали свою птицефабрику в Перми. Помимо «Томской птицефабрики», в холдинге имеются свинокомплексы и мясокомбинаты в различных регионах страны. Они находятся в Новосибирской, Свердловской, Томской, Кемеровской, Тюменской, Курской, Курганской и Белгородской областях, в Бурятии и Красноярском крае.

Ранее «Наш город» сообщал, что крупнейший в России племенной репродуктор индейки запустил в работу все площадки в Тюменской области — всего 10 штук. Инвестиции в предприятие составили более 6 миллиардов рублей.

Репродуктор по выпуску 12 млн яиц индейки запустят в Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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