В Тюмени отремонтируют одну из главных больниц

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени уже 5-й год не могут построить новый онкоцентр и детскую областную больницу. От проекта власти не отказались, но их нужно дорабатывать. Напомним, что на кампус решено потратить 29 млрд рублей. Договор заключен с компанией «Врата Сибири», Площадь строения составит более 160 тысяч квадратных метров.