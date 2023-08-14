В Тюмени отремонтируют одну из главных больниц

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В областной столице проведут ремонт здания ОКБ №2. Строители создадут новое приемное отделение для экстренной помощи. Стоит отметить, что планы по расширению ОКБ №2 озвучивались ещё три года назад.
«Нам предстоит построить новые поликлиники в Тюмени. Провести реконструкцию ОКБ №2, построить новое приемное отделение, которое позволит сконцентрировать оказание услуг для экстренной помощи», — сообщил губернатор на пресс-конференции.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени уже 5-й год не могут построить новый онкоцентр и детскую областную больницу. От проекта власти не отказались, но их нужно дорабатывать. Напомним, что на кампус решено потратить 29 млрд рублей. Договор заключен с компанией «Врата Сибири», Площадь строения составит более 160 тысяч квадратных метров.