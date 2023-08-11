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Ущерб на миллион: тюменец сжег квартиру бывшей жены

Ущерб на миллион: тюменец сжег квартиру бывшей жены

11 августа 2023, 14:30
Фото: 1MI
Он облил мебель и бытовую технику бензином.
Фото: МВД МЕДИА

Мужчина сжег квартиру на улице Федюнинского, где жила его бывшая жена. Сотрудники МВД задержали злоумышленника, возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что к преступлению причастен тюменец 1964 года рождения. Он облил бензином мебель, бытовую технику и поджег.

«Гражданин признался в содеянном и пояснил, что, воспользовавшись дубликатом ключей, он приехал в квартиру жены во время ее отсутствия. Согласно заключению эксперта, ущерб составил более 1 миллиона рублей», — сообщает МВД МЕДИА.

Ранее «Наш город» сообщал, что в середине июля началось судебное разбирательство в деле об убийстве мужчины и бабушки. В преступлении обвиняют тюменца Руслана Гасанова, 1984 года рождения.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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