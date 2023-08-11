Ущерб на миллион: тюменец сжег квартиру бывшей жены

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Мужчина сжег квартиру на улице Федюнинского, где жила его бывшая жена. Сотрудники МВД задержали злоумышленника, возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что к преступлению причастен тюменец 1964 года рождения. Он облил бензином мебель, бытовую технику и поджег.
«Гражданин признался в содеянном и пояснил, что, воспользовавшись дубликатом ключей, он приехал в квартиру жены во время ее отсутствия. Согласно заключению эксперта, ущерб составил более 1 миллиона рублей», — сообщает МВД МЕДИА.
Ранее «Наш город» сообщал, что в середине июля началось судебное разбирательство в деле об убийстве мужчины и бабушки. В преступлении обвиняют тюменца Руслана Гасанова, 1984 года рождения.