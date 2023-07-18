Жителя Тюмени обвиняют в убийстве двух человек и нападении на бывшую жену

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Первое заседание прошло в Тюменском областном суде 18 июля. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц и в покушении на убийство (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«По версии стороны обвинения, в середине дня 19 февраля, вооружившись двумя ножами, подсудимый пришел в квартиру бывшей жены, чтобы забрать четырех своих детей. Детей Гасанову отдавать не хотели, возник конфликт. Мужчина схватился за нож и нанес многочисленные ранения бывшей жене, ее сожителю и бывшей теще», — сообщает пресс-служба тюменских судов.
Выжила только бывшая супруга Руслана Гасанова и его дети. В ходе заседания стало известно, что трое потерпевших заявили исковые требования к подозреваемому в размере 11 млн рублей. В апреле этого года в Калининском районном суде прошло заседание по делу Руслана Гасанова, его отправили в колонию на 1,5 года за два эпизода угрозы убийством. На суде присутствовала бывшая жена Гасанова, которой заседание далось непросто. Экс-супруг многократно оскорблял ее и вновь угрожал расправой.
Руслан Гасанов ранее заявил журналистам, что женщина «вынудила» его пойти на преступление. Он сказал, что не особо глубоко сожалеет о содеянном, хотя является человеком совестливым. Тюменец пояснил, что в день происшествия не планировал никого убивать, мужчина хотел обозначить бывшей супруге свою позицию. В этот момент 41-летняя женщина и её дети были в квартире на улице Тульской.
«Она до такой степени высаживала мне нервы и говорила много плохих вещей. Я был в состоянии сильного волнения, да, я угрожал ей убийством. Я очень сильно переживал, поэтому взял с собой 2 ножа. Она говорила, что меня закажет, ее сожитель говорит, что ударит меня железной палкой и убьет», — сообщил Гасанов на суде в апреле.
Бывшую супругу Гасанова выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.
Пока женщин лечили врачи, шестеро ее несовершеннолетних детей были помещены в специальные учреждения — центр «Семья» и «Дом малютки». Почти сразу после выписки мать воссоединилась с детьми, четверо из которых появились в браке с Гасановым.