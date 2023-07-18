Жителя Тюмени обвиняют в убийстве двух человек и нападении на бывшую жену

Выжила только бывшая супруга Руслана Гасанова и его дети. В ходе заседания стало известно, что трое потерпевших заявили исковые требования к подозреваемому в размере 11 млн рублей. В апреле этого года в Калининском районном суде прошло заседание по делу Руслана Гасанова, его отправили в колонию на 1,5 года за два эпизода угрозы убийством. На суде присутствовала бывшая жена Гасанова, которой заседание далось непросто. Экс-супруг многократно оскорблял ее и вновь угрожал расправой.