Рис очень дорогой: в ресторанах Тюмени взлетят цены на суши и роллы

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Тюменские рестораторы жалуются на подорожание риса. Из-за этого в ближайший месяц подрастут цены на суши и ролы.
«Только за последний месяц рис вырос на 10%. В следующем месяце будет подорожание роллов на 3%», — сообщила тюменская предпринимательница «Нашему городу».
Стоит отметить, что на мировых биржах цена за тонну риса подскочила до $648, это почти на 50% больше, чем в год назад (в августе 2022 года). Новый виток цен возник из-за запрета на экспорт крупы из Индии.
Ранее «Наш город» сообщал, что в феврале тюменские суши-бары жаловались на дефицит огурцов. Более того за год стоимость лосося увеличилась с 1275 рублей до 1850 рублей. При этом за последний год число посетителей сократилось незначительно.