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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:03

Рис очень дорогой: в ресторанах Тюмени взлетят цены на суши и роллы

Рис очень дорогой: в ресторанах Тюмени взлетят цены на суши и роллы

10 августа 2023, 11:02
Фото: 1MI
Мировые цены на крупу существенно изменились.

Тюменские рестораторы жалуются на подорожание риса. Из-за этого в ближайший месяц подрастут цены на суши и ролы.

«Только за последний месяц рис вырос на 10%. В следующем месяце будет подорожание роллов на 3%», — сообщила тюменская предпринимательница «Нашему городу».

Стоит отметить, что на мировых биржах цена за тонну риса подскочила до $648, это почти на 50% больше, чем в год назад (в августе 2022 года). Новый виток цен возник из-за запрета на экспорт крупы из Индии.

Ранее «Наш город» сообщал, что в феврале тюменские суши-бары жаловались на дефицит огурцов. Более того за год стоимость лосося увеличилась с 1275 рублей до 1850 рублей. При этом за последний год число посетителей сократилось незначительно.

Суши-бары Тюмени страдают от дефицита авокадо и космических цен на огурцы
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Александр Мязин
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