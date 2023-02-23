Суши-бары Тюмени страдают от дефицита авокадо и космических цен на огурцы

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Что касается авокадо, то ранее большинство баров работало с определенным поставщиками, которые предоставляли замороженные половинки данного фрукта, уже обработанные лимонным соком. Теперь поварам заведений приходится покупать авокадо в магазинах и самостоятельно заниматься обработкой, пишет РБК Тюмень.
«За год было из России ушло очень много брендов. Сейчас нет стабильности в этом вопросе, за исключением пары позиций, поэтому постоянно приходиться искать новые бренды. Это касается почти всех продуктов: водорослей нори, риса, уксуса, соусов, сыра», — пояснили специалисты.
По словам рестораторов, за последний год число гостей заведений сократилось незначительно. Во многом благодаря том, что была выстроена грамотная ценовая политика и сохранен уровень качества подаваемых блюд.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году часть тюменский заведений общепита планируют увеличить долю доставки. По словам работников заведений среднего и низко-среднего ценовых сегментов, жители Тюмени стали реже посещать кафе.