nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Суши-бары Тюмени страдают от дефицита авокадо и космических цен на огурцы

23 февраля 2023, 11:24
Фото: 1MI

Тюменские суши-маркеты страдают от дефицита авокадо и космических цен на огурцы

Тюменские суши-бары страдают от дефицита авокадо и роста цен на огурцы и лосося. По словам рестораторов, за год стоимость рыбы увеличилась с 1275 рублей до 1850 рублей. Огурцы подорожали за последний месяц в Тюменской области почти в три раза.
Сюжет
Тюмень

Что касается авокадо, то ранее большинство баров работало с определенным поставщиками, которые предоставляли замороженные половинки данного фрукта, уже обработанные лимонным соком. Теперь поварам заведений приходится покупать авокадо в магазинах и самостоятельно заниматься обработкой, пишет РБК Тюмень.

«За год было из России ушло очень много брендов. Сейчас нет стабильности в этом вопросе, за исключением пары позиций, поэтому постоянно приходиться искать новые бренды. Это касается почти всех продуктов: водорослей нори, риса, уксуса, соусов, сыра», — пояснили специалисты.

По словам рестораторов, за последний год число гостей заведений сократилось незначительно. Во многом благодаря том, что была выстроена грамотная ценовая политика и сохранен уровень качества подаваемых блюд.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году часть тюменский заведений общепита планируют увеличить долю доставки. По словам работников заведений среднего и низко-среднего ценовых сегментов, жители Тюмени стали реже посещать кафе.

Тюменские рестораны уходят в доставку из-за падения спроса
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Цены#Рост цен#Продукты#Продукты питания#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени
Вчера, 06:13
На тюменский ночной клуб заявили в полицию из-за «развратных конкурсов»
Вчера, 09:23
Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей
Вчера, 10:05
Жены мобилизованных тюменцев отправились на передовую. Видео
Вчера, 09:01
Куда бежать тюменцам в случае воздушной тревоги
Вчера, 07:44
В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио
Вчера, 06:54