Суши-бары Тюмени страдают от дефицита авокадо и космических цен на огурцы

Тюменские суши-маркеты страдают от дефицита авокадо и космических цен на огурцы

Тюменские суши-бары страдают от дефицита авокадо и роста цен на огурцы и лосося. По словам рестораторов, за год стоимость рыбы увеличилась с 1275 рублей до 1850 рублей. Огурцы подорожали за последний месяц в Тюменской области почти в три раза.

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