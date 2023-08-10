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Под Тобольском массово вырубили вековые кедры

Под Тобольском массово вырубили вековые кедры

10 августа 2023, 10:44
Фото: 1MI
Женщина рубит деревья бензопилой.

В Тобольском районе массово вырубают вековые кедры. По сообщениям жителей местных деревень, одна женщина валит деревья бензопилой.

Тюменка это делает, чтобы добраться до шишек, на данный момент она спилила 6 кедров, некоторые из них толщиной по полметра. В Тобольском лесничестве о ней знают, но пока не задержали.

«Зачем спиливать то их и так собирали всегда лапы в помощь и вперед», — отметил тюменец Дмитрий З.

Стоит отметить, что согласно новым поправкам в УК РФ, за контрабанду ценных шишек и орехов может грозить за семи лет.

В июне «Наш город» сообщал, что Росимущество выставило на продажу порядка 30 тысяч кубов древесины полученной при использовании на землях лесного фонда в Югре. Тюменцы могли купить кедр и берёзу за 3,7 миллионов рублей.

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#Александр Мязин
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