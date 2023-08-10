Под Тобольском массово вырубили вековые кедры

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В Тобольском районе массово вырубают вековые кедры. По сообщениям жителей местных деревень, одна женщина валит деревья бензопилой.
Тюменка это делает, чтобы добраться до шишек, на данный момент она спилила 6 кедров, некоторые из них толщиной по полметра. В Тобольском лесничестве о ней знают, но пока не задержали.
«Зачем спиливать то их и так собирали всегда лапы в помощь и вперед», — отметил тюменец Дмитрий З.
Стоит отметить, что согласно новым поправкам в УК РФ, за контрабанду ценных шишек и орехов может грозить за семи лет.
В июне «Наш город» сообщал, что Росимущество выставило на продажу порядка 30 тысяч кубов древесины полученной при использовании на землях лесного фонда в Югре. Тюменцы могли купить кедр и берёзу за 3,7 миллионов рублей.