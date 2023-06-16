В Тюмени продают за бесценок дорогую древесину

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Общая стоимость выставленных на торги лотов составляет более 3,7 миллионов рублей. В составе древесины в том числе и ценные породы. В частности, кедр, а также береза, осина, ель, указано в документах, опубликованных на площадке «Сбербанк АСТ».
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 16 июля 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут подрядную организацию, которая займется разработкой проектной документации на реконструкцию ДНК «Строитель». На эти цели из бюджета выделено более 4,4 миллионов рублей.