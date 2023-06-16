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В Тюмени продают за бесценок дорогую древесину

16 июня 2023, 08:31
Фото: 1MI

Тюменское Росимущество продает ценную древесину за копейки

Росимущество по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставило на продажу за бесценок порядка 30 тысяч кубометров древесины полученной при использовании на землях лесного фонда в Югре.
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Тюмень

Общая стоимость выставленных на торги лотов составляет более 3,7 миллионов рублей. В составе древесины в том числе и ценные породы. В частности, кедр, а также береза, осина, ель, указано в документах, опубликованных на площадке «Сбербанк АСТ».

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 16 июля 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут подрядную организацию, которая займется разработкой проектной документации на реконструкцию ДНК «Строитель». На эти цели из бюджета выделено более 4,4 миллионов рублей.

На разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» потратят более 4,4 млн
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Торги#Имущество на торги#Росимущество#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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