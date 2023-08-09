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Неадекватный пассажир напугал людей в тюменском автобусе

9 августа 2023, 12:05
Фото: 1MI
Он угрожал избить пассажиров.

В областной столице утром 9 августа пьяный пассажир без рук угрожал пассажирам автобуса №25. На следующей остановке он вышел, кондуктор пригрозила ему полицией. Несколько пассажиров покинули автобус, чтобы не связываться с ним.

Об инциденте знают в ТПАТП № 1, там сообщили, что никто не пострадал.

«Кондуктор пригрозила полицией, но мужчина вышел из автобуса», — сообщили «Нашему городу» представители ТПАТП № 1.

В УМВД по Тюменской области отметили, что сообщений о пьяном пассажире пока не получали.

8 августа «Наш город» сообщал, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на детей и бабушку. Сначала он обматерил пожилую женщину, потом напал на мирно сидящих на лавочке подростков. Мужчина кидался на ребят из-за разбросанной на асфальте рябины, позже тюменец извинился за свои действия.

Пьяный тюменец избил полицейского и попал в тюрьму
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пьяный дебош
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