Неадекватный пассажир напугал людей в тюменском автобусе

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В областной столице утром 9 августа пьяный пассажир без рук угрожал пассажирам автобуса №25. На следующей остановке он вышел, кондуктор пригрозила ему полицией. Несколько пассажиров покинули автобус, чтобы не связываться с ним.
Об инциденте знают в ТПАТП № 1, там сообщили, что никто не пострадал.
«Кондуктор пригрозила полицией, но мужчина вышел из автобуса», — сообщили «Нашему городу» представители ТПАТП № 1.
В УМВД по Тюменской области отметили, что сообщений о пьяном пассажире пока не получали.
8 августа «Наш город» сообщал, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на детей и бабушку. Сначала он обматерил пожилую женщину, потом напал на мирно сидящих на лавочке подростков. Мужчина кидался на ребят из-за разбросанной на асфальте рябины, позже тюменец извинился за свои действия.