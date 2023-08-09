Неадекватный пассажир напугал людей в тюменском автобусе

8 августа «Наш город» сообщал, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на детей и бабушку. Сначала он обматерил пожилую женщину, потом напал на мирно сидящих на лавочке подростков. Мужчина кидался на ребят из-за разбросанной на асфальте рябины, позже тюменец извинился за свои действия.