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В Тюмени за пропавшую собаку объявили вознаграждение 25 тысяч рублей

3 августа 2023, 10:13
Фото: 1MI
Тюменская семья очень хочет найти своего маленького пёсика.
Фото: Читатель "Нашего города" Андрей Д.

В областной столице ищут шпица. Последний раз собаку видели в районе городского сада, отзывается на кличку «Буся». По данным читателя «Нашего города», тюменская семья готова выплатить вознаграждение — 25 тысяч рублей.

Если вы его видели, позвоните по телефону +7 905 826 44 45.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских ветклиниках поднялись цены на прививки для домашних животных. С полок ветлечебниц ушел «Нобивак». Это вакцина, которая изготавливается в Нидерландах, ранее стоила до 3 тысяч рублей. Между тем в некоторых клиниках владельцам домашних животных не предлагают российский аналог «Мультифел» (он стоит около 700 рублей).

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Поиск
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