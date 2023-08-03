В Тюмени за пропавшую собаку объявили вознаграждение 25 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В областной столице ищут шпица. Последний раз собаку видели в районе городского сада, отзывается на кличку «Буся». По данным читателя «Нашего города», тюменская семья готова выплатить вознаграждение — 25 тысяч рублей.
Если вы его видели, позвоните по телефону +7 905 826 44 45.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских ветклиниках поднялись цены на прививки для домашних животных. С полок ветлечебниц ушел «Нобивак». Это вакцина, которая изготавливается в Нидерландах, ранее стоила до 3 тысяч рублей. Между тем в некоторых клиниках владельцам домашних животных не предлагают российский аналог «Мультифел» (он стоит около 700 рублей).