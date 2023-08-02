Сбер в Тюмени присоединился к федеральному проекту для школьников «Билет в будущее»

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В рамках этого сотрудничества Сбер организует для школьников, участвующих в проекте «Билет в будущее», профориентационные экскурсии по подразделениям банка. Волонтеры Сбера расскажут ребятам об истории организации, познакомят с основами финансовой грамотности и банковскими профессиями.
Проект «Билет в будущее» знакомит с различными специальностями и помогает определиться с выбором будущей профессии. Организатором проекта в регионе является АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области».
Для волонтерского корпуса Сбера профориентационная работа с молодежью является важным направлением. Наши коллеги проводят для подростков уроки по финансовой грамотности, тренинги по профориентации и командообразованию и, конечно, экскурсии по банку. Мы рады присоединиться к такому масштабному проекту. Теперь еще больше тюменских школьников смогут познакомиться с банковским делом, — рассказал заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.