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Сбер в Тюмени присоединился к федеральному проекту для школьников «Билет в будущее»

2 августа 2023, 09:03
Фото: Сбер
Западно-Сибирское отделение Сбербанка и АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области» подписали соглашение о партнерстве.

В рамках этого сотрудничества Сбер организует для школьников, участвующих в проекте «Билет в будущее», профориентационные экскурсии по подразделениям банка. Волонтеры Сбера расскажут ребятам об истории организации, познакомят с основами финансовой грамотности и банковскими профессиями.

Проект «Билет в будущее» знакомит с различными специальностями и помогает определиться с выбором будущей профессии. Организатором проекта в регионе является АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области».

Для волонтерского корпуса Сбера профориентационная работа с молодежью является важным направлением. Наши коллеги проводят для подростков уроки по финансовой грамотности, тренинги по профориентации и командообразованию и, конечно, экскурсии по банку. Мы рады присоединиться к такому масштабному проекту. Теперь еще больше тюменских школьников смогут познакомиться с банковским делом, — рассказал заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.
#Анастасия Имамахметова#Общество#Сбер#Школьники#Профессии#Тюменская область
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