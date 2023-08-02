Сбер в Тюмени присоединился к федеральному проекту для школьников «Билет в будущее»

В рамках этого сотрудничества Сбер организует для школьников, участвующих в проекте «Билет в будущее», профориентационные экскурсии по подразделениям банка. Волонтеры Сбера расскажут ребятам об истории организации, познакомят с основами финансовой грамотности и банковскими профессиями.