Депутаты встретили участников мотопробега памяти героев ВОВ

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Дивизия была создана в июле 1942 года в Новосибирской области. В ноябре воины получили боевое крещение в Тверской области под городом Белый. Сражения продолжались до февраля 1943 года. За это время от немецко-фашистских захватчиков были освобождены свыше пятидесяти населенных пунктов, но и советские бойцы понесли существенные потери — погибли более 12 500 бойцов и командиров. За боевые заслуги в апреле 1943 года дивизию преобразовали в 22-ю гвардейскую стрелковую.
Стартовав из Новосибирска, мотоциклисты в рамках пробега «Боевой путь Сибири» посетили Омск, остановились в Тюмени. Далее в маршруте — Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Москва. В город Белый мотоциклисты приедут 8 августа, преодолев свыше 3 800 км.
В Тюмени байкеры приняли участие в церемонии открытия мемориальных досок погибшим в ходе Великой Отечественной войны работникам Тюменского судостроительного завода. Церемония состоялась в сквере Петра Потапова.
Со вступительным словом к гостям обратился председатель областного Совета ветеранов, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Думы Степан Киричук. Он высоко оценил работу музея судостроительного завода, ветеранов предприятия и активных граждан.
Наша Тюмень расцветает и если не догоняет Новосибирск — там полтора миллиона жителей, много друзей среди них, — то стремится к своему миллиону. Мы все вместе, а вместе мы сможем многое. А вместе со всей Сибирью, всей страной мы сможем абсолютно все, — отметил Степан Михайлович.
Участников мотопробега приветствовал депутат Тюменской областной Думы, ранее депутат городской Думы VII созыва Юрий Баранчук. Он провел экскурсию по мемориальному комплексу, рассказал о торпедных катерах «Комсомолец», производившихся на судостроительном заводе в военные годы. За вклад в Победу трудовой коллектив предприятия награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
По мнению Юрия Баранчука, сквер Петра Петровича Потапова, названный в честь директора судостроительного завода, стал одним из символов «Города трудовой доблести». Почетное звание Тюмень получила в мае 2021 года по указу президента Владимира Путина. По этому случаю была разработана эмблема, центральную часть в которой занимает торпедный катер.
Вверху эмблемы — планер. Мало кто знает, даже среди тюменцев, что во время Великой Отечественной войны 70% всех планеров для бомбардировки и доставки десантных экипажей строились в Тюменской области, в Заводоуковске, — добавил Юрий Баранчук.
Вы из разных городов: из Москвы, Иркутска, Новосибирска, Омска… И пусть каждый из вас сохранит частичку Тюмени, нашего тепла и истории. Пусть каждый из вас будет проводником и расскажет, что Тюмень — это не только комфортный для проживания город, но и город с большой историей, которой тюменцы гордятся и которую передают своим детям, — обратился депутат к мотоциклистам и пожелал им без трудностей преодолеть маршрут.
Депутаты вручили гостям памятные книги об истории Тюмени и часы. В ответ участники мотоклуба передали книгу с архивными документами «Новосибирск — город трудовой доблести» (почетное звание город получил в 2020 году) и бюст своего земляка-новосибирца, маршала авиации, который первым в СССР был трижды удостоен звания Героя Советского Союза, Александра Покрышкина.
Славные традиции своих предков продолжают наши российские военнослужащие, в том числе воины-сибиряки и наши клубные братья в боевом подразделении «Ночные Волки Пятнашка». И они обязательно вернутся домой, к своим семьям с Победой! — заверили участники мотоклуба.
Напутственные слова им сказал ветеран судостроительного завода Юрий Андреев.
Несите правду до конца. Отмечайте тех, кто пытается донести и доносит до граждан России гордость за нашу страну, за труд, за победу над фашистской Германией. Победим мы и сейчас. По-другому быть не должно, — подчеркнул Юрий Артемьевич.
Ветеран призвал передавать память о трудовом подвиге тюменцев молодежи, в чем его поддержал Степан Киричук.
Важно, чтобы о Тюмени знало не только нынешнее поколение, но и будущее. Для этого мы организуем мероприятия, связанные с сохранением памяти о боевых заслугах наших предков, тружениках тыла, тех, кто прославлял Тюменскую область — рабочих заводов, писателей, журналистов, артистов. Многое утрачено, ушли безвозвратно носители той информации, но сохранились архивы и неравнодушные люди. Благодарность всем тем, кто эту память сохраняет, — подвел итог Степан Михайлович.