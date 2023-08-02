Депутаты встретили участников мотопробега памяти героев ВОВ

Дивизия была создана в июле 1942 года в Новосибирской области. В ноябре воины получили боевое крещение в Тверской области под городом Белый. Сражения продолжались до февраля 1943 года. За это время от немецко-фашистских захватчиков были освобождены свыше пятидесяти населенных пунктов, но и советские бойцы понесли существенные потери — погибли более 12 500 бойцов и командиров. За боевые заслуги в апреле 1943 года дивизию преобразовали в 22-ю гвардейскую стрелковую.