Евгений Заболотный: документы на должность главы Тюмени подали два человека

Евгений Заболтный подчеркнул, что 22 августа пройдет заседание конкурсной комиссии. По его итогам в городскую Думу будут представлены зарегистрированные кандидаты, из числа которых на заседании Думы восьмого созыва депутаты изберут тайным голосованием главу города Тюмени.