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Евгений Заболотный: документы на должность главы Тюмени подали два человека

1 августа 2023, 09:47
Фото: Тюменская городская Дума
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный на странице в соцсети написал, что завершился прием документов на должность главы Тюмени. Документы поступили от действующего главы города Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства региона Валерия Киселева.
Оба кандидата имеют большой опыт государственного и муниципального управления. Руслан Николаевич Кухарук прошел путь от ведущего специалиста департамента имущественных отношений правительства Тюменской области до главы Тюмени. Валерий Сергеевич Киселев работал первым заместителем главы города Ноябрьска, затем более десяти лет — в правительстве Тюменской области, — рассказал в социальных сетях Евгений Заболотный.

Заседание рабочей группы по проверке документов, представленных кандидатами на предмет их соответствия условиям конкурса, состоится 3 августа.

Евгений Заболтный подчеркнул, что 22 августа пройдет заседание конкурсной комиссии. По его итогам в городскую Думу будут представлены зарегистрированные кандидаты, из числа которых на заседании Думы восьмого созыва депутаты изберут тайным голосованием главу города Тюмени.

Пятилетний срок полномочий действующего главы города завершается 9 октября 2023 года.

#Анастасия Имамахметова#Евгений Заболотный#Тюменская городская Дума#Выборы#Глава города#Соцсети#Тюменская область
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