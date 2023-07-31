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Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

31 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI
Время прибытие трех лайнеров изменилось.

По данным онлайн-табло тюменского аэропорта задерживается прибытие самолета авиакомпании «Ямал» из Сочи. Рейс №2514 прилетит в Рощино в 16:18.

Лайнер «Аэрофлота» №SU 1500 из Москвы прибудет аэропорт Тюмени в 17:25. Задерживается самолёт А-330 следующий из Сочи в Тюмень. Время прибытия — 17:53. Лайнер «Аэрофлота» № SU 1501 вылетит из Тюмени в Москву с задержкой в 1 час в 18:05.

Две недели назад «Наш город» сообщал, что в тюменском аэропорту задержался рейс 6362 Тюмень — Москва (Шереметьево). Экипаж самолёта Superjet сообщил о возможном возгорании в салоне. На борту находилось 82 пассажира. Факт возгорания судна не установлен.

Рейс Тюмень — Москва задержали на 6 часов из-за замены самолета
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино#Работа
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