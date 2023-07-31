Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По данным онлайн-табло тюменского аэропорта задерживается прибытие самолета авиакомпании «Ямал» из Сочи. Рейс №2514 прилетит в Рощино в 16:18.
Лайнер «Аэрофлота» №SU 1500 из Москвы прибудет аэропорт Тюмени в 17:25. Задерживается самолёт А-330 следующий из Сочи в Тюмень. Время прибытия — 17:53. Лайнер «Аэрофлота» № SU 1501 вылетит из Тюмени в Москву с задержкой в 1 час в 18:05.
Две недели назад «Наш город» сообщал, что в тюменском аэропорту задержался рейс 6362 Тюмень — Москва (Шереметьево). Экипаж самолёта Superjet сообщил о возможном возгорании в салоне. На борту находилось 82 пассажира. Факт возгорания судна не установлен.