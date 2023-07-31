Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Лайнер «Аэрофлота» №SU 1500 из Москвы прибудет аэропорт Тюмени в 17:25. Задерживается самолёт А-330 следующий из Сочи в Тюмень. Время прибытия — 17:53. Лайнер «Аэрофлота» № SU 1501 вылетит из Тюмени в Москву с задержкой в 1 час в 18:05.