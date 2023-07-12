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Рейс Тюмень — Москва задержали на 6 часов из-за замены самолета

12 июля 2023, 14:21
Фото: 1MI
В тюменском аэропорту задержался рейс 6362 Тюмень — Москва (Шереметьево). Экипаж самолёта Superjet сообщил о возможном возгорании в салоне.
«На борту находилось 82 пассажира. Факт возгорания судна не установлен, пострадавших нет. Принято решение о замене воздушного судна, плановое время вылета 20 часов 00 минут 12.07.2023», — сообщили в транспортной прокуратуре УрФО.

Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Сегодня «Наш город» сообщал, что вечером в Рощино задерживается прибытие сразу трех авиарейсов. Один из них был из Москвы (Внуково). Почти на час задержался рейс Баку — Тюмень (Utair). Самолёт «Боинг 737» прилетел в Рощино в 17:00.

Сразу четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Рощино в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Аэропорт
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