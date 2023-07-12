Рейс Тюмень — Москва задержали на 6 часов из-за замены самолета

Сегодня «Наш город» сообщал, что вечером в Рощино задерживается прибытие сразу трех авиарейсов. Один из них был из Москвы (Внуково). Почти на час задержался рейс Баку — Тюмень (Utair). Самолёт «Боинг 737» прилетел в Рощино в 17:00.