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Posted 29 июля, 18:16

Published 29 июля, 18:16

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

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«Дорога домой»: Тюменские автоинспекторы предупредили о рисках ДТП в августе

29 июля 2023, 18:16
Фото: 1MI
Госавтоинспекция Тюменской области объявила о новой профилактической акции «Дорога домой». Мероприятие, направленное на профилактику снижения рисков на трассах региона, пройдет в августе, когда из отпусков массово возвращаются взрослые и дети, сообщает пресс-служба облправительства.

В первую очередь это обострение обстановки на федеральных автодорогах региона, особенно в третьей декаде месяца. Это связано с возвращением жителей северных регионов из отпусков к началу нового учебного года, а также увеличение дорожного трафика. В связи с этим автоинспекторы рекомендуют водителям чаще отдыхать, а не стараться проезжать большие перегоны без сна, стараясь поскорее вернуться домой. Для стабилизации обстановки Госавтоинспекция проведет в третьей декаде мероприятие «Дорога домой».

Еще один риск связан с увеличением детской дорожной аварийности, так как дети будут возвращаться с летнего отдыха, из загородных лагерей, отвыкнув от интенсивного городского движения. Автоинспекторы проведут мероприятие «Внимание — дети!», призывая не только родителей напоминать детям о ПДД, но и водителей учитывать возможное внезапное появление детей на проезжей части.

Возможно также увеличение ДТП, связанных с пьяным вождением, учитывая продолжающийся период жаркой погоды. Для предотвращения этого вида аварийности пройдут дополнительные мероприятия по противодействию пьяному вождению.

В июле 2023 года почти удалось переломить негативную тенденцию роста ДТП, числа погибших и раненых в них людей, которая наблюдалась в регионе с конца прошлого года. На дорогах Тюменской области произошло 236 ДТП, в которых погибли 16 человек, в прошлом июле — 15, еще 288 человек ранены, годом ранее — 290.

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