«Дорога домой»: Тюменские автоинспекторы предупредили о рисках ДТП в августе

Posted 29 июля, 18:16
Published 29 июля, 18:16
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В первую очередь это обострение обстановки на федеральных автодорогах региона, особенно в третьей декаде месяца. Это связано с возвращением жителей северных регионов из отпусков к началу нового учебного года, а также увеличение дорожного трафика. В связи с этим автоинспекторы рекомендуют водителям чаще отдыхать, а не стараться проезжать большие перегоны без сна, стараясь поскорее вернуться домой. Для стабилизации обстановки Госавтоинспекция проведет в третьей декаде мероприятие «Дорога домой».
Еще один риск связан с увеличением детской дорожной аварийности, так как дети будут возвращаться с летнего отдыха, из загородных лагерей, отвыкнув от интенсивного городского движения. Автоинспекторы проведут мероприятие «Внимание — дети!», призывая не только родителей напоминать детям о ПДД, но и водителей учитывать возможное внезапное появление детей на проезжей части.
Возможно также увеличение ДТП, связанных с пьяным вождением, учитывая продолжающийся период жаркой погоды. Для предотвращения этого вида аварийности пройдут дополнительные мероприятия по противодействию пьяному вождению.
В июле 2023 года почти удалось переломить негативную тенденцию роста ДТП, числа погибших и раненых в них людей, которая наблюдалась в регионе с конца прошлого года. На дорогах Тюменской области произошло 236 ДТП, в которых погибли 16 человек, в прошлом июле — 15, еще 288 человек ранены, годом ранее — 290.