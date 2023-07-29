«Дорога домой»: Тюменские автоинспекторы предупредили о рисках ДТП в августе

В первую очередь это обострение обстановки на федеральных автодорогах региона, особенно в третьей декаде месяца. Это связано с возвращением жителей северных регионов из отпусков к началу нового учебного года, а также увеличение дорожного трафика. В связи с этим автоинспекторы рекомендуют водителям чаще отдыхать, а не стараться проезжать большие перегоны без сна, стараясь поскорее вернуться домой. Для стабилизации обстановки Госавтоинспекция проведет в третьей декаде мероприятие «Дорога домой».