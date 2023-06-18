Тюменские автоинспекторы взяли на контроль безопасность движения грузового транспорта

Также в областном управлении ГИБДД отметили, что с начала лета на федеральных трассах области аварийную обстановку обостряет увеличение потока легковых автомобилей отпускников, следующих в южном направлении. Автоинспекторы напоминают, что чаще всего ДТП с участием легковых автомобилей и большегрузов приводят к тяжелым последствиям.