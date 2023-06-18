Тюменские автоинспекторы взяли на контроль безопасность движения грузового транспорта

Posted 18 июня 12:52
Published 18 июня 12:52
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Особое внимание автоинспекторов направлено на соблюдение водителями грузовых машин правил дорожного движения, наличие необходимых документов, работу тахометров, режим труда и отдыха. Кроме того, организован надзор за соблюдением юрлицами и предпринимателями требований организации безопасности дорожного движения при эксплуатации грузового транспорта.
«В этом году с участием грузовиков произошло 102 ДТП, в них погибли 18 человек, 138 человек ранены. Из этих автоаварий почти половина произошла по вине водителей грузовиков», — сказано в сообщении.
Также в областном управлении ГИБДД отметили, что с начала лета на федеральных трассах области аварийную обстановку обостряет увеличение потока легковых автомобилей отпускников, следующих в южном направлении. Автоинспекторы напоминают, что чаще всего ДТП с участием легковых автомобилей и большегрузов приводят к тяжелым последствиям.
Мероприятия по снижению смертности на дорогах в Тюменской области проводятся регулярно. Профилактическая работа, направленная на снижение случаев ДТП является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».