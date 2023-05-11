Сотрудники ГИБДД взволнованы: в Тюмени растёт число ДТП с участием детей

Более ста автомобильных аварий, в которых пострадали дети, произошло за четыре месяца 2023 года. Один ребенок не выжил. В прошлом году за аналогичный период погибли двое маленьких тюменцев, а 119 несовершеннолетних пассажиров были травмированы.