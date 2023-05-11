Сотрудники ГИБДД взволнованы: в Тюмени растёт число ДТП с участием детей

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Более ста автомобильных аварий, в которых пострадали дети, произошло за четыре месяца 2023 года. Один ребенок не выжил. В прошлом году за аналогичный период погибли двое маленьких тюменцев, а 119 несовершеннолетних пассажиров были травмированы.
Повышенное количество ДТП с участием детей зарегистрировано не только в областной столице, но и в других городах Тюменской области. При этом 19 детей попали под колеса транспортных средств на пешеходных переходах.
Ранее «Наш город» писал, что в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень 10-летний ребёнок получил травмы.