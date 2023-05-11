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Сотрудники ГИБДД взволнованы: в Тюмени растёт число ДТП с участием детей

11 мая 2023, 15:51
Фото: ГИБДД Тюменской области

Количество ДТП с участием несовершеннолетних лиц увеличилось в Тюмени

Сотрудники Госавтоинспекции обеспокоены повышенным количеством ДТП с участием несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
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Дети

Более ста автомобильных аварий, в которых пострадали дети, произошло за четыре месяца 2023 года. Один ребенок не выжил. В прошлом году за аналогичный период погибли двое маленьких тюменцев, а 119 несовершеннолетних пассажиров были травмированы.

Повышенное количество ДТП с участием детей зарегистрировано не только в областной столице, но и в других городах Тюменской области. При этом 19 детей попали под колеса транспортных средств на пешеходных переходах.

Ранее «Наш город» писал, что в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень 10-летний ребёнок получил травмы.

 

 

 

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#Дети#ДТП#Автомобилисты#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#ГИБДД#Елена Чебоксарова
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