В тюменской деревне отменяют карантин по бешенству, который действовал два месяца

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
«Карантин по бешенству животных отменят в деревне Одышка Бердюжского района Тюменской области 29 июля. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — сообщает информцентр правительства региона.
Месяц назад «Наш город» сообщал, что в двух тюменских населенных пунктах объявлен карантин по бешенству. Очаги заболевания выявлены в селе Афонькино Казанского района и деревне Русаково в Омутинском районе. Здесь нашли лис, которые заражены бешенством.