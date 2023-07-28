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В тюменской деревне отменяют карантин по бешенству, который действовал два месяца

28 июля 2023, 11:55
Фото: 1MI
Ограничительные мероприятия на этой территории были введены ещё в конце мая.
«Карантин по бешенству животных отменят в деревне Одышка Бердюжского района Тюменской области 29 июля. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — сообщает информцентр правительства региона.

Месяц назад «Наш город» сообщал, что в двух тюменских населенных пунктах объявлен карантин по бешенству. Очаги заболевания выявлены в селе Афонькино Казанского района и деревне Русаково в Омутинском районе. Здесь нашли лис, которые заражены бешенством.

Карантин, ранее введенный в тюменской деревне, отменяют
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#Тюменцы#Карантин#Работа#Александр Мязин
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