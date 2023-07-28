В тюменской деревне отменяют карантин по бешенству, который действовал два месяца

Месяц назад «Наш город» сообщал, что в двух тюменских населенных пунктах объявлен карантин по бешенству. Очаги заболевания выявлены в селе Афонькино Казанского района и деревне Русаково в Омутинском районе. Здесь нашли лис, которые заражены бешенством.