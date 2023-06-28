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Сразу в двух тюменских населенных пунктах объявлен карантин по бешенству

28 июня 2023, 14:38
Фото: 1MI

Очаг бешенства найден в двух тюменских населенных пунктах

Сразу в двух населенных пунктах Тюменской области объявлен карантин по бешенству.

Очаги заболевания выявлены в селе Афонькино Казанского района и деревне Русаково в Омутинском районе. Здесь нашли лис, которые заражены бешенством.

«Установить с 28 июня карантин по бешенству на территории очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Афонькино, улица Кузнецова, дом 38», — отмечается в сообщении инфорцентра правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что карантин по бешенству действовал в селе Ильинка Тюменской области до 12 июня.

В Тюменской области введён карантин по бешенству
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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Карантин#Заболевания#Александр Мязин
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