Сразу в двух тюменских населенных пунктах объявлен карантин по бешенству

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Очаги заболевания выявлены в селе Афонькино Казанского района и деревне Русаково в Омутинском районе. Здесь нашли лис, которые заражены бешенством.
«Установить с 28 июня карантин по бешенству на территории очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Афонькино, улица Кузнецова, дом 38», — отмечается в сообщении инфорцентра правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что карантин по бешенству действовал в селе Ильинка Тюменской области до 12 июня.