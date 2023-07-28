nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Изображение материала

Появилось фото пропавшего в Тюмени двухлетнего ребенка

28 июля 2023, 13:03
Фото: Скрин «Тюменьрегионспас»
Малыша ищут в уже второй день.
Фото: Скрин «Тюменьрегионспас»

Появилась фото исчезнувшего двухлетнего ребенка. Он пропал 26 июля, племянника забрал Рустэм Горбатов. Мужчину тоже сейчас ищут.

Особые приметы ребёнка пока неизвестны. К розыску подключились волонтеры «Тюменьрегионспас» и родственники малыша.

Ранее «Наш город» сообщал, что 42-летний Рустэм Горбатов ушел из дома в Тюмени. Известно, что он нуждается в медицинской помощи. Мужчина 1981 года рождения, проживает в Ленинском районе города Тюмени. Его рост 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие. Если вы его видели, позвоните по телефону 8-982-922-78-84 (инфорг «Тюменьрегионспас»).

В Тюмени пропал мужчина с двухлетним ребенком
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека#Александр Мязин
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
26 июля, 12:02
«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП
Сегодня, 08:15
«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов
Сегодня, 01:00
«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области
Сегодня, 07:12
«Мнение жителей не спросили»: тюменец вышел на пикет против строительства кампуса
Сегодня, 07:10
Тюменца пригласили в военкомат обновить данные и вручили повестку на сборы
Сегодня, 06:16