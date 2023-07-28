Появилось фото пропавшего в Тюмени двухлетнего ребенка

Ранее «Наш город» сообщал, что 42-летний Рустэм Горбатов ушел из дома в Тюмени. Известно, что он нуждается в медицинской помощи. Мужчина 1981 года рождения, проживает в Ленинском районе города Тюмени. Его рост 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие. Если вы его видели, позвоните по телефону 8-982-922-78-84 (инфорг «Тюменьрегионспас»).