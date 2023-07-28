В Тюмени пропал мужчина с двухлетним ребенком

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тобольске почти неделю ищут 40-летнего мужчину. Мужчина. 18 июля он ушел из дома и не вернулся. Известно, что Владимир был одет в тёмно-синий спортивный костюм, красную футболку, чёрные кроссовки. На голове бейсболка его рост 168 сантиметров.