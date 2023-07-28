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В Тюмени пропал мужчина с двухлетним ребенком

28 июля 2023, 10:58
Фото: 1MI
В областной столице ищут Горбатова Рустэма Марковича.
Фото: Тюменьрегионспас

Мужчина 1981 года рождения, ему 42 года. 26 июля 2023 года ночью он ушёл из дома с ребенком 2-ух лет в неизвестном направлении. Проживает в Ленинском районе города Тюмени.

Его рост 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие. Если вы его видели, позвоните по телефону 8-982-922-78-84 (инфорг «Тюменьрегионспас»).

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тобольске почти неделю ищут 40-летнего мужчину. Мужчина. 18 июля он ушел из дома и не вернулся. Известно, что Владимир был одет в тёмно-синий спортивный костюм, красную футболку, чёрные кроссовки. На голове бейсболка его рост 168 сантиметров.

В Тобольске уже неделю ищут 43-летнего мужчину
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Поиск человека#Александр Мязин
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