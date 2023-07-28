Кредитные каникулы: кому они могут помочь, а кому — добавят проблем

Если коротко — это право не платить по кредитам и не получать за это штрафные санкции. В 2020 году локдаун лишил многих работы, дохода и возможности погашать задолженность. Эксперты отмечают, что это не лучший выход из ситуации. Ещё одной возможностью не платить является банкротство, но процедура может привести к принудительной реализации имущества. Да и в будущем кредитная история человека будет испорчена.