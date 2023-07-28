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Кредитные каникулы: кому они могут помочь, а кому — добавят проблем

28 июля 2023, 16:08
Фото: 1MI
Подписан указ о бессрочном праве россиян на получение кредитных каникул.

По данным «Новых Известий», бессрочные кредитные каникулы пришли немного запоздало. Обсуждение законопроекта началось ещё в 2021 году — сразу после того, как была завершена программа 2020 года.

Ещё раз к ним вернулись через год. Запустили механизм каникул только сейчас, но лучше поздно, чем никогда.

Если коротко — это право не платить по кредитам и не получать за это штрафные санкции. В 2020 году локдаун лишил многих работы, дохода и возможности погашать задолженность. Эксперты отмечают, что это не лучший выход из ситуации. Ещё одной возможностью не платить является банкротство, но процедура может привести к принудительной реализации имущества. Да и в будущем кредитная история человека будет испорчена.

На данный момент действуют кредитные каникулы, которые установлены на срок с 1 января по 31 декабря 2023 года. Получить каникулы можно только при соблюдении целого ряда условий. Первый и самый основной из них — полная стоимость кредита не должна превышать установленный лимит. Заметьте: не остаток выплат, а сумма, которую когда-то раньше взяли в долг.

Но в сегодняшних условиях, когда даже Lada стоит более 1,5 млн рублей, а средний размер ипотеки в Москве составляет 8,4 млн рублей эти лимиты делают кредитные каникулы почти недоступными. Второй важный момент — нужно доказать, что ваши доходы снизились на 30%.

Другой вопрос — потребкредиты. Их лимит в 2023 году составляет 300 тысяч рублей. С 2024 — 450 тысяч.

В новом законе о кредитных каникулах есть три больших отличия от предыдущих версий. Теперь нет ограничения по сроку подачи заявления — каникулы становятся бессрочными, лимиты пересмотрены в сторону повышения, а снижение доходов рассматривается не по одному предыдущему месяцу, а по двум последним месяцам. Данная мера теперь может вводиться на территориях, в которых произошла чрезвычайная ситуация.

Про ипотеку в новом законе не говорится ничего.

Тем, кто получит «каникулы» следует знать, что это не освобождение от обязательств. Их срок может составить от 1 до 6 месяцев. Ваши платежи просто переносятся на другое время. Но есть важный нюанс — банки продолжают начислять проценты по полной ставке.

Платить придётся за всё, и за каникулы в том числе.

По данным Центробанка, расходы населения растут довольно быстро. Задолженность россиян перед банками к 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей. С начала года рост задолженности составил 12,3%.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Бизнес#Цены
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