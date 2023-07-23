Тюменцы погрязли в ипотечных кредитах. Что дальше?

Спрос на «Ипотеку для IT» в этом году также вырос — с марта количество выдач по этой программе не опускалось ниже 1 тысячи. Доля в общем числе кредитов увеличилась с 0,5% в январе до 1,1% в июне. Причина — смягчение условий выдачи, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе «Сбербанка».