Тюменцы погрязли в ипотечных кредитах. Что дальше?

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Одновременно с этим увеличилась доля одобренных заявок — до 67%. Несколько лет назад этот показатель не превышал 52-59%.
По словам экспертов, за шесть месяцев этого года одобрения получили 30 тысяч заявок, что превышает в два раза аналогичные показатели 2022 года и в полтора раза показатели 2021 года. Специалисты связывают отсутствие простоя в ипотечном направлении с активным увеличением числа новостроек, пишет РБК Тюмень.
Стоит отметить, что определенную роль играют и льготные программы. В первом полугодии 2023 года заёмщики заключили около 200 тысяч сделок по таким программам. Это на 37,3% больше, чем во втором полугодии 2022 года.
Также первое полугодие 2023 года было отмечено существенным укреплением спроса на «Семейную ипотеку». С января по июнь число выдач увеличилось в три раза, а доля программы в общем количестве выдач — с 11% до 16,3% в июне (-0,7% с мая).
Спрос на «Ипотеку для IT» в этом году также вырос — с марта количество выдач по этой программе не опускалось ниже 1 тысячи. Доля в общем числе кредитов увеличилась с 0,5% в январе до 1,1% в июне. Причина — смягчение условий выдачи, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе «Сбербанка».
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские эксперты прогнозируют увеличение ипотечной ставки в связи с ростом ключевой ставки ЦБ до 8,5%. Это можно привести к сокращению числа платежеспособных покупателей.