Дмитрий Артюхов навестил в зоне СВО ямальских бойцов и передал им технику

Он пояснил, что деньги, которые собрали чиновники из команды окружного правительства и главы муниципалитетов, пошли на покупку автомобилей УАЗ «Патриот», квадроциклов, мотоциклов и такой техники, как дроны, антидроновые ружья, тепловизоры и приборы ночного видения. Уже в августе все новое техническое оснащение попадет в руки ямальским участникам спецоперации.