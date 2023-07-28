Дмитрий Артюхов навестил в зоне СВО ямальских бойцов и передал им технику

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов приехал в зону специальной военной операции и встретился с бойцами из отряда «Север» в Запорожье.
В зоне СВО бойцы выполняют задачи по защите мирного населения. Передал необходимую технику, продовольствие и медикаменты, о которых просили военнослужащие. С ребятами нужно быть постоянно на связи, их поддержка — главная для Ямала задача, — отметил глава ЯНАО.
Он пояснил, что деньги, которые собрали чиновники из команды окружного правительства и главы муниципалитетов, пошли на покупку автомобилей УАЗ «Патриот», квадроциклов, мотоциклов и такой техники, как дроны, антидроновые ружья, тепловизоры и приборы ночного видения. Уже в августе все новое техническое оснащение попадет в руки ямальским участникам спецоперации.
Напомним, губернатор Ямала первым выступил с инициативой направить на нужды фронта свой заработок за месяц. Инициативу поддержали члены правительства региона, главы городов и районов.