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Дмитрий Артюхов навестил в зоне СВО ямальских бойцов и передал им технику

28 июля 2023, 05:12
Фото: Правительство ЯНАО
Также глава ЯНАО привез с собой продовольствие и медикаменты.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов приехал в зону специальной военной операции и встретился с бойцами из отряда «Север» в Запорожье.

В зоне СВО бойцы выполняют задачи по защите мирного населения. Передал необходимую технику, продовольствие и медикаменты, о которых просили военнослужащие. С ребятами нужно быть постоянно на связи, их поддержка — главная для Ямала задача, — отметил глава ЯНАО.

Он пояснил, что деньги, которые собрали чиновники из команды окружного правительства и главы муниципалитетов, пошли на покупку автомобилей УАЗ «Патриот», квадроциклов, мотоциклов и такой техники, как дроны, антидроновые ружья, тепловизоры и приборы ночного видения. Уже в августе все новое техническое оснащение попадет в руки ямальским участникам спецоперации.

Напомним, губернатор Ямала первым выступил с инициативой направить на нужды фронта свой заработок за месяц. Инициативу поддержали члены правительства региона, главы городов и районов.

#Ямало-Ненецкий округ#Дмитрий Артюхов#СВО#Бойцы#Военная техника
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