Возраст бизнесу не помеха. Тюменцам старше 50+ помогают открыть собственное дело

Александр Скоков, имея опыт работы в автомобильной отрасли, обратился в службу занятости в начале текущего года в поисках подходящей работы. Специалистами кадрового центра ему была предложена услуга по организации собственного дела. Анализ рынка показал, что в деревне, где проживает Александр, не было шиномонтажной мастерской. А, следовательно, его услуги будут востребованы.