Возраст бизнесу не помеха. Тюменцам старше 50+ помогают открыть собственное дело

Posted 26 июля, 11:04
Published 26 июля, 11:04
Modified Вчера, 23:54
Updated Вчера, 23:54
Александр Скоков, имея опыт работы в автомобильной отрасли, обратился в службу занятости в начале текущего года в поисках подходящей работы. Специалистами кадрового центра ему была предложена услуга по организации собственного дела. Анализ рынка показал, что в деревне, где проживает Александр, не было шиномонтажной мастерской. А, следовательно, его услуги будут востребованы.
Мастерская была открыта в собственном гараже Александра Викторовича на территории его частного дома. Основные клиенты — жители деревни Завьялово и соседних населенных пунктов.
Александр Викторович относится к категории граждан предпенсионного возраста, которые реалистично оценивают свои способности и готовы адаптироваться к обстоятельствам. Он не боится учиться и начинать что-то новое. Желаем ему успехов в развитии бизнеса!
Напомним, что меры поддержки предпринимательской инициативы оказываются гражданам, состоящим на учете в органах службы занятости в качестве безработных. На развитие своего дела выделяется единовременная финансовая помощь в размере до 192 тысяч рублей.