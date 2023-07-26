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Posted 26 июля, 11:04

Published 26 июля, 11:04

Modified Вчера, 23:54

Updated Вчера, 23:54

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Возраст бизнесу не помеха. Тюменцам старше 50+ помогают открыть собственное дело

26 июля 2023, 11:04
Фото: 1MI
Кадровый центр «Работа в России» Тюменской области помогает жителям региона предпенсионного возраста открыть собственное дело. В этом году данным видом поддержки воспользовались уже два человека, сообщает пресс-служба областного департамента труда.

Александр Скоков, имея опыт работы в автомобильной отрасли, обратился в службу занятости в начале текущего года в поисках подходящей работы. Специалистами кадрового центра ему была предложена услуга по организации собственного дела. Анализ рынка показал, что в деревне, где проживает Александр, не было шиномонтажной мастерской. А, следовательно, его услуги будут востребованы.

Мастерская была открыта в собственном гараже Александра Викторовича на территории его частного дома. Основные клиенты — жители деревни Завьялово и соседних населенных пунктов.

Александр Викторович относится к категории граждан предпенсионного возраста, которые реалистично оценивают свои способности и готовы адаптироваться к обстоятельствам. Он не боится учиться и начинать что-то новое. Желаем ему успехов в развитии бизнеса!

Напомним, что меры поддержки предпринимательской инициативы оказываются гражданам, состоящим на учете в органах службы занятости в качестве безработных. На развитие своего дела выделяется единовременная финансовая помощь в размере до 192 тысяч рублей.

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