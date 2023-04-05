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Молодые тюменцы могут получить до 500 тысяч рулей на развитие своего дела

5 апреля 2023, 16:14
Фото: 1MI

В Тюменской области молодых бизнесменов поддержат грантами

Тюменские предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет смогут получить гранты на развитие своего дела в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время на грантовую поддержку претендуют уже 83 бизнесмена. Для этого они должны инвестировать в проект 25 % собственных средств и пройти обучение в «Азбуке предпринимателя».

Заявки можно подать до 27 апреля 2023 года: для этого нужно обратиться в центр «Мой бизнес» по улице Грибоедова, 2.

Напомним, решение о финансовой поддержке молодых предпринимателей глава региона Александр Моор принял в 2022 году. Согласно условиям, молодой бизнесмен должен инвестировать в проект четверть от суммы полученного гранта.

Ранее «Наш город» писал, что по итогам прошлого года тюменский бизнес потерял 102 млрд рублей прибыли.

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