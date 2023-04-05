Молодые тюменцы могут получить до 500 тысяч рулей на развитие своего дела

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В настоящее время на грантовую поддержку претендуют уже 83 бизнесмена. Для этого они должны инвестировать в проект 25 % собственных средств и пройти обучение в «Азбуке предпринимателя».
Заявки можно подать до 27 апреля 2023 года: для этого нужно обратиться в центр «Мой бизнес» по улице Грибоедова, 2.
Напомним, решение о финансовой поддержке молодых предпринимателей глава региона Александр Моор принял в 2022 году. Согласно условиям, молодой бизнесмен должен инвестировать в проект четверть от суммы полученного гранта.
Ранее «Наш город» писал, что по итогам прошлого года тюменский бизнес потерял 102 млрд рублей прибыли.