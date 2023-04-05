Молодые тюменцы могут получить до 500 тысяч рулей на развитие своего дела

В Тюменской области молодых бизнесменов поддержат грантами

Тюменские предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет смогут получить гранты на развитие своего дела в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.